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Next Generation Mobility

Citroën reitet auch in München die Welle

aum – 28. April 2026

Citroën baut seine Präsenz im Surfsport aus und engagiert sich in der „O2 Surftown MUC“. Die Marke wird offizieller Mobilitätspartner des 20.000 Quadratmeter großen Surfparks im Norden der bayerischen Landeshauptstadt. Sichtbar wird das vor Ort sowohl mit der „Citroën Prep Bay“ als auch über die digitalen Kanäle der Surftown. Darüber hinaus stellt Citroën die komplette Fahrzeugflotte bereit. Vielseitig im Einsatz sein wird dabei auch der kleine 45 km/h schnelle Ami Buggy.

Die „Citroën Prep Bay“ im Außenbereich dient als Präsentationsfläche und Anlaufstelle sowie als Servicepunkt für die Surfer. Ergänzende Touchpoints sind die XXL-LED-Wand an der Seite des 180 Meter langen Surfbeckens sowie die Screens auf dem Gelände des Surfparks. Die Partnerschaft ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. Das erste Highlight der Zusammenarbeit ist die „Rip Curl Nations Trophy presented by Citroën“ am 9. Mai 2026 – ein Team-Surf-Contest mit internationalem Teilnehmerfeld. Im September folgt mit dem „Rip Curl Grom Search presented by Citroën“ (18./19.9.) die weltweit bedeutendste Plattform für den Surfnachwuchs. (aum)

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Citroën ist offizieller Mobiltätspartner der „O2 Surftown MUC“.

Citroën ist offizieller Mobiltätspartner der „O2 Surftown MUC“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën Ami Buggy.

Citroën Ami Buggy.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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