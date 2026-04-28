Opel bietet die beste Ausbildung

Nach dem Vorjahr belegt Opel in der aktuellen Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ des Marktforschungsinstituts ServiceValue in Zusammenarbeit mit Deutschland Test erneut den ersten Platz in der Automobilbranche. Die Untersuchung kombiniert Media-Monitoring, Social-Media-Analysen und eine Onlinebefragung.

Die Ausbildungs- und Studienangebote am Standort Rüsselsheim orientieren sich konsequent an den zentralen Zukunftsthemen der Automobilbranche: Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Zum Ausbildungsstart am 1. September bietet das Unternehmen an seinem Stammsitz in Rüsselsheim unter anderem folgende Berufsausbildungen an: Elektroniker/in für Automatisierungstechnik, Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung sowie Systemintegration, Fertigungsmechaniker/in und Kfz-Mechatroniker/in für System- und Hochvolttechnik. Ergänzt wird das Angebot durch kooperative und duale Bachelor- sowie BWL-Studiengänge.



Derzeit sind noch einige wenige Plätze in Rüsselsheim sowie in den Werken in Bochum, Eisenach und Kaiserslautern frei (opel.de/ueber-opel/karriere/einstieg.html). Ansprechpartner sind auch per E-Mail unter ausbildung@opel.com erreichbar. (aum)



