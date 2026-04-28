DS macht das Laden leichter

DS erweitert das Lademanagement seines Topmodells No. 8 um zwei zentrale Funktionen. Mit Plug & Charge wird das Laden deutlich einfacher, da der Vorgang ohne manuelle Authentifizierung automatisch startet. DS ist die erste Marke im Stellantis-Konzern, die dies anbietet. Voraussetzung sind eine mit dem Free2Move-Charge-Netz kompatible Schnellladesäule und die entsprechende App. Zusätzlich verkürzt ein optionaler 22-kW-Dreiphasen-On-Board-Charger die Ladezeiten im Alltag spürbar. Er kostet 700 Euro. Die Neuerungen stehen für ab Anfang April 2026 produzierte Fahrzeuge zur Verfügung. (aum)