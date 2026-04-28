Polo ist auf einem guten Weg

Die Gläubigerversammlung hat in der vergangenen Woche dem weiteren Restrukturierungskurs von Polo einstimmig zugestimmt. Damit kann das laufenden Sanierungsverfahren der Motorradzubehörkette fortgesetzt werden. Laut Unternehmen zeigen die eingeleiteten Maßnahmen positive Effekte: Das Auftragsvolumen liege zu Saisonbeginn auf hohem Niveau und die Nachfrage entwickele sich stabil. Parallel dazu seien im laufenden Verfahren die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen worden, um die Neuaufstellung strukturiert fortzuführen.

Andrew Thorndike, Chef der Polo Motorrad & Sportswear GmbH, geht davon aus, „dass wir nach heutigem Stand bis zum Jahresende durchfinanziert sind“. Man könne die Sanierung aus eigener Kraft fortführen. Gleichwohl werden weiterhin Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. Das Unternehmen bleibt externen Lösungen gegenüber offen, wird eine solche Option jedoch nur verfolgen, wenn sie strategisch und wirtschaftlich einen klaren Mehrwert bietet, heißt es hierzu. (aum)



