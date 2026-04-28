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Next Generation Mobility

Opel bringt vier GSE mit

aum – 28. April 2026

Mit mehreren GSE-Modellen wird sich Opel auf der Veranstaltung „Electrified Horizon“ am Samstag (2.5.) in unmittelbarer Nähe des Flughafens Leipzig/Halle präsentieren, darunter auch zwei Unikate. Die Besucher bekommen neben dem neuen und 200 km/h schnellen Mokka GSE auch die 207 kW (281 PS) starke Motorsportversion aus dem weltweit ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokal präsentiert. Zudem gibt es den noch getarnten Corsa GSE zu sehen. Als besondere Einzelstücke bringt Opel den Manta GSe Elektro-Mod und die spaßige Designstudie Rocks e-Xtreme mit. (aum)




Weiterführende Links: Opel-Presseseite

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Opel Mokka GSE.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Opel Mokka GSE Rally.

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Opel Mokka GSE Rally.

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Opel Mokka GSE Rally.

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Opel Mokka GSE Rally.

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Noch im Erlkönig-Kleid: Opel Corsa GSE.

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Noch im Erlkönig-Kleid: Opel Corsa GSE.

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Noch im Erlkönig-Kleid: Opel Corsa GSE.

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Noch im Erlkönig-Kleid: Opel Corsa GSE.

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Opel Manta GSe.

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Opel Manta GSe.

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Opel Manta GSe.

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Opel Manta GSe.

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Opel Rocks e-Xtreme.

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Opel Rocks e-Xtreme.

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Opel Rocks e-Xtreme.

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Opel Rocks e-Xtreme.

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