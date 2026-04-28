Opel bringt vier GSE mit

Mit mehreren GSE-Modellen wird sich Opel auf der Veranstaltung „Electrified Horizon“ am Samstag (2.5.) in unmittelbarer Nähe des Flughafens Leipzig/Halle präsentieren, darunter auch zwei Unikate. Die Besucher bekommen neben dem neuen und 200 km/h schnellen Mokka GSE auch die 207 kW (281 PS) starke Motorsportversion aus dem weltweit ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokal präsentiert. Zudem gibt es den noch getarnten Corsa GSE zu sehen. Als besondere Einzelstücke bringt Opel den Manta GSe Elektro-Mod und die spaßige Designstudie Rocks e-Xtreme mit. (aum)







