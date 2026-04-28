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Next Generation Mobility

AvD: Tankrabatt kann nur ein erster Schritt sein

aum – 28. April 2026

Die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent ab 1. Mai sieht der Automobilclub von Deutschland als ersten wichtigen Schritt zur Entlastung der Verbraucher, dem weitere folgen sollten. Entscheidend sei jetzt die konsequente Überwachung der Weitergabe der Steuersenkung in Hinblick auf einen niedrigeren Endpreis. Der Tankrabatt müsse tatsächlich und vollumfänglich bei den Autofahrern ankommen und dürfe nicht durch Marktmechanismen abgeschwächt werden, betont der AvD. So habe die Vorgabe einer nur einmaligen Preiserhöhung pro Tag bisher wenig bis keine preisdämpfende Wirkung erzielt.

Der AvD will den beschlossenen Tankrabatt nur als ersten Schritt hin zu einer langfristigen Strategie sehen, die Abhängigkeiten in den Energiemärkten reduziert und Autofahrern künftig erschwingliche Mobilität erhalte. Im Koalitionsvertrag wurde etwa schon die Unterstützung besonders belasteter Haushalte beschlossen. Eine dauerhafte Senkung der Energiesteuer für besonders schutzbedürftige Gruppen und die Abschöpfung von außergewöhnlichen Gewinnsteigerungen in Krisenzeiten sollten weiter diskutiert werden, so der Automobilclub.

Zur Strategie gehört aus Sicht des AvD zwingend auch der Einsatz von Bio- sowie e-Fuels. Aus pflanzlichen Reststoffen oder Rohstoffen hergestellter Diesel oder Ethanol könne schon heute mit normalem Benzin und Diesel gemischt werden. Die Treibstoffe seien unmittelbar im bestehenden Fahrzeugbestand nutzbar und könnten unmittelbar zur CO2-Reduktion im Straßenverkehr beitragen. Für Elektrofahrzeuge fordert der AvD an den Ladesäulen klare Preisangaben für den Strom. (aum)

Weiterführende Links: AvD-Presseseite

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Tankstelle.

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Photo: Autoren-Union Mobilität

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