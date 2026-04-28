GWM führt neue Baureihe ein

Great Wall Motors führt mit dem Ora 05 eine neue Kompaktbaureihe in Deutschland ein. Sie wird zunächst als 4,47 Meter langes SUV auf den Markt kommen. Zwei weitere Karosserievarianten sollen folgen: ein Fließheck und ein Kombi. Bei den Antrieben haben Kunden die Wahl zwischen einem 160 PS (118 kW) leistenden 1,5-Liter-Benziner und einem Hybrid mit einer Systemleistung von 223 PS (164 kW) sowie einem 150 kW (204 PS) starken Elektromotor mit rund 435 Kilometern Normreichweite.

Das Bedienkonzept des GWM Ora 05 orientiert sich am Smartphone, das Fahrassistenzpaket der dritten Generation bündelt 23 Funktionen für aktive Sicherheit und Fahrerunterstützung. Verkaufsstart für das SUV ist im Sommer. Preise wurden noch nicht genannt. (aum)

