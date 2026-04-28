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Next Generation Mobility

Der Leapmotor B10 Hybrid EV kann bestellt werden

aum – 28. April 2026

Leapmotor öffnet die Bestellbücher für den B10 Hybrid EV. Das Kompakt-SUV, bei dem ein 1,5-Liter-Motor als Generator für den 160 kW (218 PS) starken Elektroantrieb dient, startet bei 32.400 Euro. Bei voll geladener Batterie beträgt die rein elektrische Normreichweite bis zu 86 Kilometer, ehe der 67 PS (50 kW) starke Verbrenner als Stromerzeuger anspringt. Im Leasing ist das Fahrzeug inklusive der staatlichen Förderung zu Monatsraten ab 199 Euro bei 3280 Euro Sonderzahlung zu haben. (aum)

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Leapmotor B10 Hybrid EV.

Leapmotor B10 Hybrid EV.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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