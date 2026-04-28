Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Cupra schickt den Raval auf Deutschland-Tour

aum – 28. April 2026

Zwei Wochen nach der Weltpremiere schickt Cupra den Raval auf eine Deutschland-Tour durch fünf große Städte. Nach der Premiere der Roadshow „Are You Raval?“ am vergangenen Wochenende in Dresden steht vom 1. bis 3. Mai das Tempelhofer Feld in Berlin auf dem Programm.

Vor Ort erwartet Besucher eine Veranstaltung mit Musik und Interaktion. Neben DJ-Sets unter dem Titel „I am Raval“ verleihen lokale Acts jeder Station einen eigenen Charakter. An ausgewählten Standorten gibt es Padelcourts, Merch und Take-away-Poster. Wer sich spontan für einen Raval entscheidet, kann zudem ein limitiertes Kontingent an Elli-Vouchern im Wert von je 500 Euro einlösen – gültig beim Kauf des neuen Modells innerhalb von 30 Tagen nach der Roadshow.

Nach dem Stopp in Berlin rund um das Formel-E-Wochenende steht eine Woche später der Hafengeburtstag in Hamburg (8.–10.5.) auf dem Tourplan. In Darmstadt ist der Raval dann vom 21. bis 24. Mai auf dem Schlossgrabenfest zu Gast. Letzte Station ist am 5. und 6. Juni der Joachim-Erwin-Platz in Düsseldorf. (aum)

Weiterführende Links: Seat-Mediacenter

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Cupra Raval.

Cupra Raval.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Raval.

Cupra Raval.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Raval VZ.

Cupra Raval VZ.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Cupra Raval VZ.
Cupra Raval: Der kleine Elektro-Rebell
Im Seat-Stammwerk Martorell werden die letzten Vorbereitungen für die Produktion des Cupra Raval getroffen.
Der Countdown für den Cupra Raval beginnt
Eröffnung der 76. Berlinale: Der Cupra Raval fährt vor.
Der Cupra Raval präsentiert sich auf dem roten Teppich
Noch in Camouflage: Cupra Raval.
Fahrbericht Cupra Raval: Auf besonderer Mission
Cupra Raval (noch in Camouflage).
IAA 2025: Der Cupra Raval kommt auch als VZ

Audio

60 Jahre Mazda Luce: Design-Ikone und Trendsetter in der Mittelklasse

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren