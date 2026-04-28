Cupra schickt den Raval auf Deutschland-Tour

Zwei Wochen nach der Weltpremiere schickt Cupra den Raval auf eine Deutschland-Tour durch fünf große Städte. Nach der Premiere der Roadshow „Are You Raval?“ am vergangenen Wochenende in Dresden steht vom 1. bis 3. Mai das Tempelhofer Feld in Berlin auf dem Programm.

Vor Ort erwartet Besucher eine Veranstaltung mit Musik und Interaktion. Neben DJ-Sets unter dem Titel „I am Raval“ verleihen lokale Acts jeder Station einen eigenen Charakter. An ausgewählten Standorten gibt es Padelcourts, Merch und Take-away-Poster. Wer sich spontan für einen Raval entscheidet, kann zudem ein limitiertes Kontingent an Elli-Vouchern im Wert von je 500 Euro einlösen – gültig beim Kauf des neuen Modells innerhalb von 30 Tagen nach der Roadshow.



Nach dem Stopp in Berlin rund um das Formel-E-Wochenende steht eine Woche später der Hafengeburtstag in Hamburg (8.–10.5.) auf dem Tourplan. In Darmstadt ist der Raval dann vom 21. bis 24. Mai auf dem Schlossgrabenfest zu Gast. Letzte Station ist am 5. und 6. Juni der Joachim-Erwin-Platz in Düsseldorf. (aum)