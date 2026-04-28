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Next Generation Mobility
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Wettkampf der Systeme

aum – 28. April 2026

Von Peter Schwerdtmann

„Wir werden schlicht veraltete Technologie anbieten“, mahnte schon 2023 der Motorenexperte Prof. Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im August 2023 im Interview. Seine Sorge: Die chinesische Automobilindustrie wird die extremen Abgasregeln und das Verbrennerverbot der EU ausnutzen, um die deutschen Entwickler bei der Arbeit an modernen, umweltverträglicheren Antrieben zu überholen und bald die besseren Verbrenner anbieten.

Die zurzeit in Peking laufende Automobilausstellung scheint das zu bestätigen, unter anderem mit einem Antrieb, der fast die Hälfte des eingesetzten Kraftstoffs in Vortrieb umsetzt, deutlich mehr als klassische Verbrenner. Dessen Hersteller Geely ist nicht der einzige Innovator aus China, der uns zeigt, was er besser kann. (aum)

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Thomas Koch.

Thomas Koch.

Photo: Auto-Medienportal.Net/KIT

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