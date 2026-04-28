Range Rover huldigt London

Range Rover setzt seine Reihe von Sondermodellen fort. Mit dem Evoque „Hoxton Edition“, dem Velar „Belgravia Edition“ mit Satin-Schutzfolie in streng limitierter Auflage und dem Range Rover Sport „Battersea Edition“ sowie dem später erhältlichen Range Rover „Westminster Edition“ huldigt die Marke jeweils einem Londoner Stadtteil. Jedes Modell prägen besondere Exterieurakzente und Interieurdetails sowie Editions-Schriftzügen. (aum)