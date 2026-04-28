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Next Generation Mobility

Range Rover huldigt London

aum – 28. April 2026

Range Rover setzt seine Reihe von Sondermodellen fort. Mit dem Evoque „Hoxton Edition“, dem Velar „Belgravia Edition“ mit Satin-Schutzfolie in streng limitierter Auflage und dem Range Rover Sport „Battersea Edition“ sowie dem später erhältlichen Range Rover „Westminster Edition“ huldigt die Marke jeweils einem Londoner Stadtteil. Jedes Modell prägen besondere Exterieurakzente und Interieurdetails sowie Editions-Schriftzügen. (aum)

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Range Rover Velar „Belgravia Edition“.

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Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Range Rover Sport „Battersea Edition“.

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Range Rover Sport „Battersea Edition“.

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Range Rover Sport „Battersea Edition“.

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