Ausgezeichnet: Skoda auf der Mailänder Designwoche

Fast 60.000 Menschen haben die Markenausstellung von Skoda während der Designwoche in Mailand besucht. Die Installationen im historischen Palazzo del Senato kombinierte physische und digitale Elemente, um den aktuellen Designansatz von Skoda zu präsentieren. Herzstück der Ausstellung waren der noch getarnte Epiq und und die „Epiq Sculpt“. Die Besucher waren im Rahmen eines kuratierten Programms auch zu Diskussionen über Design und Kreativität eingeladen.

Der Auftritt wurde zudem mit dem Fuorisalone Award der Design-Community von Fuorisalone.it gewürdigt. Die Auszeichnung wird für faszinierendsten und einprägsamsten Installationen und Veranstaltungen vergeben, wobei die Gewinner durch eine öffentliche Abstimmung aus einer Shortlist von zwölf herausragenden Projekten ausgewählt werden. (aum)

