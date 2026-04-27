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Ausgezeichnet: Skoda auf der Mailänder Designwoche

aum – 27. April 2026

Fast 60.000 Menschen haben die Markenausstellung von Skoda während der Designwoche in Mailand besucht. Die Installationen im historischen Palazzo del Senato kombinierte physische und digitale Elemente, um den aktuellen Designansatz von Skoda zu präsentieren. Herzstück der Ausstellung waren der noch getarnte Epiq und und die „Epiq Sculpt“. Die Besucher waren im Rahmen eines kuratierten Programms auch zu Diskussionen über Design und Kreativität eingeladen.

Der Auftritt wurde zudem mit dem Fuorisalone Award der Design-Community von Fuorisalone.it gewürdigt. Die Auszeichnung wird für faszinierendsten und einprägsamsten Installationen und Veranstaltungen vergeben, wobei die Gewinner durch eine öffentliche Abstimmung aus einer Shortlist von zwölf herausragenden Projekten ausgewählt werden. (aum)

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Die Präsenz von Skoda auf der Mailänder Designwoche 2026 wurde mit dem Fuorisalone Award ausgezeichnet.

Die Präsenz von Skoda auf der Mailänder Designwoche 2026 wurde mit dem Fuorisalone Award ausgezeichnet.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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Der Markenauftritt von Skoda auf der Mailänder Designwoche 2026 im historischen Palazzo del Senato.

Der Markenauftritt von Skoda auf der Mailänder Designwoche 2026 im historischen Palazzo del Senato.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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