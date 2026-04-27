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Stauprognose: Es wird voll auf den Autobahnen

aum – 27. April 2026

Zum Tag der Arbeit am Freitag, dem 1. Mai, nutzen viele Autofahrer das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub, einen Ausflug oder um Familie und Freunde zu besuchen. Der ADAC rechnet deshalb bereits ab Donnerstagnachmittag mit sehr starkem Verkehrsaufkommen auf den deutschen Autobahnen. In den vergangenen Jahren gehörte der Tag vor dem Maifeiertag regelmäßig zu den staureichsten des Jahres. Besonders groß ist die Staugefahr in Richtung Süden. Das Lkw-Fahrverbot am Freitag und am Sonntag dürfte für etwas Entlastung sorgen.

Mit besonders hohem Verkehrsaufkommen muss auf folgenden Strecken gerechnet werden:
- A 1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück; Euskirchen – Köln
- A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A 3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt; Linz – Passau
- A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Chemnitz – Dresden – Görlitz
- A 5 Karlsruhe – Basel; Kassel – Frankfurt
- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel; Ulm – Füssen/Reutte
- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A 9 Berlin – Halle/Leipzig
- A 12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
- A 44 Dortmund – Kassel
- A 45 Dortmund – Hagen – Gießen
- A 61 Mönchengladbach – Koblenz
- A 81 Singen – Stuttgart
- A 96 München – Lindau
- A 99 Autobahnring München

Bei starkem Reiseverkehr können in Deutschland außerdem Abfahrtssperren aktiviert werden. Davon betroffen sind insbesondere die A 7 im Landkreis Ostallgäu, die A 8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, die A 93 Inntalautobahn sowie die B 2 und B 23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In Österreich sind derzeit keine Abfahrtssperren geplant, sie können bei Bedarf jedoch kurzfristig wieder eingeführt werden.
Auch auf den wichtigsten Auslandsrouten bleibt die Lage angespannt. In Österreich führen vor allem Baustellen auf der A 10 Tauern-Autobahn, der A 12 Inntal-Autobahn und der A 13 Brenner-Autobahn zwischen Innsbruck und dem Brennerpass zu Verzögerungen.

In der Schweiz sind insbesondere die A 1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, die A 2 zwischen Luzern, Basel, Gotthard und Chiasso sowie die A 3 zwischen Basel, Zürich und Chur stark belastet. In Italien sind vor allem die A 22 Brennerroute sowie die Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal und im Vinschgau stauanfällig.

Zusätzlicher Verkehr ist auch durch das Ende der Maiferien in den Niederlanden am 3. Mai, das Ende der Ferien in einigen Regionen Frankreichs sowie die laufenden Ferien in einzelnen Kantonen der Schweiz zu erwarten.
Aufgrund der Grenzkontrollen kann es bei der Einreise nach Deutschland weiterhin zu Wartezeiten kommen. (aum)

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Stau auf der Autobahn.

Stau auf der Autobahn.

Photo: Autoren-Union Mobilität

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