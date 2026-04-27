Jede Menge Motorräder und Musik

Harley-Davidson lädt vom 30. April bis zum 3. Mai zur „European Spring Rally“ erneut ins italienische Senigallia an die Adria ein. Dort fand vor zwei Jahren bereits im Sommer die „European H.G.O. Rally“ statt. Die Besucher erwartet bei freiem Eintritt jede Menge Live-Music von The Molotovs über den italienischen Gitarrenvirtuosen Giuseppe Scarpato mit seinem Hillside Power Trio bis hin zur neu gegründeten Super-Group-Band Mike Terrana & The Ympossibili mit Veteranen aus der Rock-, Blues- und Metal-Szene. Außerdem treten die Sieger des Harley-Davidson Music Contests auf. Den Auftakt machen am Donnerstag die deutschen Gewinner Mad Guz & the Mojos, am Freitag gefolgt von der spanischen Band The Surroyal, bevor die italienischen Sieger Known Physics das Festival am Samstagabend ausklingen lassen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen natürlich die Motorräder. Harley-Davidson selbst präsentiert seine Modellpalette für 2026. Höhepunkte im Programm sind die Custombike-Show am Freitag auf der Piazza Garibaldi und die große Parade am Samstag, bei der Tausende von Maschinen durch die historischen Straßen von Senigallia rollen.



Hinweise zu Unterkünften und weitere Informationen finden Kurzentschlossene unter harley-davidson.com/events und booking.senigalliaincoming.it/en/hd-event. (aum)



