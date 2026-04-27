Peking 2026: An China führt kaum ein Weg vorbei

Nach wie vor ist China einer bedeutendsten Märkte der Welt, vor allem für die deutschen Hersteller. Doch auch andere europäische und asiatische Marken suchen dort ihren Platz. Gleichzeitig drängen immer mehr chinesische Hersteller auf den europäischen Markt. Beides spiegelt sich auf der „Auto China“ wider, die bis zum 3. Mai in Peking stattfindet.

Audi feiert in Peking die Premiere des elektrischen E 7 X – des zweiten eigens für China entwickelten Serienmodells der Marke AUDI. Das 5,05 Meter lange Elektro-SUV bietet den von der dortigen Kundschaft erwarteten Luxus. Wahlweise stehen 300 kW (408 PS) oder 500 kW (680 PS) Antriebsleistung zur Verfügung. Die große Batterievariante mit einer Bruttokapazität von 109 kWh ermöglicht eine maximale Reichweite von mehr als 750 Kilometern nach dem CLTC-Zyklus. Ebenfalls auf die lokalen Marktanforderungen zugeschnitten sind der neue Audi A6L mit 13,2 Zentimetern mehr Radstand sowie der A6L e-tron aus lokaler Fertigung, der eine Normreichweite von über 800 Kilometern bietet und in weniger als viereinhalb Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt.



BMW zeigt als Weltpremieren die neue 7er-Reihe sowie den neuen i3 und iX3 mit verlängertem Radstand (L).



Groß auftrumpfen kann BYD: Der Konzern präsentiert die finale Serienversion seines Supersportwagens Yangwang U9 Xtreme. Das über 3000 PS starke Elektro-Hypercar soll mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 496 km/h das schnellste Serienauto der Welt sein. Allerdings werden lediglich 30 Exemplare gebaut. Zum Portfolio gehören außerdem das Sportwagenkonzept Formula X sowie die neuen Limousinen-Baureihen Formula S und Formula SL der Marke Fangchenbao. Denza stellt den Supersportwagen Z mit über 1000 PS vor. Das Cabrio soll laut BYD in unter zwei Sekunden Tempo 100 erreichen und verfügt über die konzerneigene Blade-Batterie der zweiten Generation sowie ultraschnelles Flash Charging. Hinzu kommen die familientauglichen, über fünf Meter langen Flaggschiffmodelle Seal 08 (Limousine) und Sealion 08 (SUV) der Kernmarke sowie das Concept Car Ocean V, dessen wandelbares Interieur neben dem Fahrmodus per Knopfdruck auch einen Kino- und einen Campingmodus bietet.



Bei Geely steht Technologie im Fokus – von intelligenten Fahrassistenzsystemen über neue Hybridsysteme bis hin zu einer elektrischen Offroad-Fahrzeugarchitektur mit drei Motoren und über 1000 PS. Zu sehen sind außerdem die Limousinenstudie Galaxy Light Concept mit gegenläufig öffnenden Türen sowie der Robotaxi-Prototyp EVA Cab.



Hyundai will den chinesischen Markt ebenfalls mit einer eigenen Produktlinie bedienen und stellt den komplett neu entwickelten, leicht futuristisch wirkenden Ioniq V auf der Auto China vor. Gemeinsam mit dem örtlichen Partner BAIC ist für die erste Jahreshälfte 2027 ein weiteres neues Elektromodell angekündigt. Mittelfristig peilt Beijing Hyundai einen Jahresabsatz von 500.000 Fahrzeugen in China an.



Leapmotor präsentiert für den heimischen Markt das Sportcoupé Lafa5 Ultra als Topversion der B05-Baureihe. Zudem werden die Neuheiten D19 und D99 als künftige Spitzenmodelle vorgestellt. Außerhalb Chinas treibt die Marke ihre schrittweise Expansion nach Europa voran und bringt mit dem B05 eine kompakte Hatchback-Limousine auch nach Deutschland.



Lynk & Co hat in Peking ein GT Concept Car enthüllt. Der 2+2-Sitzer ist knapp 4,80 Meter lang und nur 1,33 Meter hoch. Er basiert auf einer KI-gestützten Fahrzeugarchitektur mit Hinterradantrieb und soll in rund zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Per „+“-Button auf der Mittelkonsole wechselt das Fahrzeug in den Performance-Modus: Das Fahrwerk senkt sich um 15 Millimeter, während ein Heckflügel sowie weitere aerodynamische Elemente vorne und hinten ausfahren. Dadurch verlängert sich das Fahrzeug um zehn Zentimeter. Gleichzeitig klappen das Instrumentenpanel sowie drei digitale Displays ein, um weniger wichtige Informationen auszublenden.



Nissan stellt zwei neue elektrifizierte SUV-Konzeptfahrzeuge vor und bekräftigt damit seine Strategie, die Produktpalette in China zügig auszubauen. Der Urban SUV PHEV Concept richtet sich an eine junge chinesische Kundschaft in den Metropolen, während der Terrano PHEV Concept die Rückkehr eines legendären Modellnamens markiert. Die Serienversionen der beiden Fahrzeuge sollen innerhalb eines Jahres präsentiert werden. Darüber hinaus werden innerhalb des nächsten Jahres drei weitere elektrifizierte Modelle der Marke auf dem chinesischen Markt debütieren.



Peugeot unterstreicht mit seiner Rückkehr zur Beijing Autoshow ebenfalls die globale Bedeutung des chinesischen Automobilmarktes. Die Franzosen präsentieren in Peking die elektrischen Konzeptfahrzeuge Concept 6 und Concept 8 – eine große Limousine und ein SUV.



Volkswagen setzt auf die Devise „In China für China“ und zeigt mit dem ID Aura T6 das erste Modell einer neuen lokalen Baureihe. Premiere feiern außerdem die fünf Meter lange Limousine ID Unyx 09 sowie das Konzeptfahrzeug X der Submarke Jetta. (aum)