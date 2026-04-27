Das erste SSV mit Brennstoffzelle

BRP-Rotax hat den Prototyp eines straßenzugelassenen Side-by-Side-Vehicles entwickelt. Das Fahrzeug entstand im Rahmen des Forschungsprojekts Hy-Fleet, das aus Mitteln des Klima- und Energiefonds sowie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert wurde. Das SSV wurde bereits unter realen Einsatzbedingungen auf On- und Offroad-Strecken getestet.
Der Prototyp verfügt über eine im Hy-Fleet-Projekt entwickelte modulare 90-kW-Brennstoffzellenplattform (122 PS), die auch für stationäre Anwendungen nutzbar ist. Die Reichweite beträgt bis zu 400 Kilometer. Das Fahrzeug kann in weniger als fünf Minuten betankt werden. (aum)
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