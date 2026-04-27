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Next Generation Mobility

Das erste SSV mit Brennstoffzelle

aum – 27. April 2026

BRP-Rotax hat den Prototyp eines straßenzugelassenen Side-by-Side-Vehicles entwickelt. Das Fahrzeug entstand im Rahmen des Forschungsprojekts Hy-Fleet, das aus Mitteln des Klima- und Energiefonds sowie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert wurde. Das SSV wurde bereits unter realen Einsatzbedingungen auf On- und Offroad-Strecken getestet.

Der Prototyp verfügt über eine im Hy-Fleet-Projekt entwickelte modulare 90-kW-Brennstoffzellenplattform (122 PS), die auch für stationäre Anwendungen nutzbar ist. Die Reichweite beträgt bis zu 400 Kilometer. Das Fahrzeug kann in weniger als fünf Minuten betankt werden. (aum)

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BRP-Rotax hat weltweit erstmalig einen Brennstoffzellenantrieb in ein geländegängiges Side-by-Side-Vehicle mit Straßenzulassung integriert.

BRP-Rotax hat weltweit erstmalig einen Brennstoffzellenantrieb in ein geländegängiges Side-by-Side-Vehicle mit Straßenzulassung integriert.

Photo: BRP-Rotax via Autoren-Union Mobilität

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Photo: BRP-Rotax via Autoren-Union Mobilität

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Photo: BRP-Rotax via Autoren-Union Mobilität

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