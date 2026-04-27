Ducati erweitert das „Factory Made“-Programm auf die Multistrada V4 Rally. Sie lässt sich künftig ebenfalls ab Werk mit dem vollständigen DFM-Optionspaket (Ducati Factory Made) bestellen. Dazu gehören neben Speziallackierungen unter anderem verschiedene Ausführungen des Heckrahmens (einschließlich Titan), drei Speichenradvarianten sowie exklusive Farben für die Bremssättel. Die Montage erfolgt direkt an der Produktionslinie. (aum)







