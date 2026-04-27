Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Ducati erweitert das „Factory Made“-Programm

aum – 27. April 2026

Ducati erweitert das „Factory Made“-Programm auf die Multistrada V4 Rally. Sie lässt sich künftig ebenfalls ab Werk mit dem vollständigen DFM-Optionspaket (Ducati Factory Made) bestellen. Dazu gehören neben Speziallackierungen unter anderem verschiedene Ausführungen des Heckrahmens (einschließlich Titan), drei Speichenradvarianten sowie exklusive Farben für die Bremssättel. Die Montage erfolgt direkt an der Produktionslinie. (aum)




Weiterführende Links: Ducati

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Ducati Multistrada V4 Rally Factory Made.

Ducati Multistrada V4 Rally Factory Made.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Multistrada V4 Rally Factory Made.

Ducati Multistrada V4 Rally Factory Made.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Multistrada V4 Rally Factory Made.

Ducati Multistrada V4 Rally Factory Made.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Peugeot 408 und Autor Frank Wald.
Fahrbericht Peugeot 408: Feinschliff für den Fastback-Franzosen
Stau auf der Autobahn.
Stauprognose: Es wird voll auf den Autobahnen
Harley-Davison lädt zur „European Spring Rally“ ins italienische Senigallia ein.
Jede Menge Motorräder und Musik
Auto China 2026: Leapmotor.
Peking 2026: An China führt kaum ein Weg vorbei
Bürstner Averso.
Bürstner verabschiedet sich vom Wohnwagen
BRP-Rotax hat weltweit erstmalig einen Brennstoffzellenantrieb in ein geländegängiges Side-by-Side-Vehicle mit Straßenzulassung integriert.
Das erste SSV mit Brennstoffzelle

Audio

60 Jahre Mazda Luce: Design-Ikone und Trendsetter in der Mittelklasse

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren