Jeder sechste Verkehrstote ist ein Radfahrer

Im vergangenen Jahr starben in Deutschland 462 Radfahrer bei Unfällen. Das entspricht jedem sechsten Todesopfer (16,4 Prozent) im Straßenverkehr. Das sind fast vier Prozent mehr als 2024 und ein Fünftel mehr als vor zehn Jahren. In 217 Fällen handelte es sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um Pedelec-Fahrer. Zum Vergleich: Insgesamt lag die Zahl der Verkehrstoten im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent höher als 2024 und ging gegenüber 2015 um 18,4 Prozent zurück.

61,5 Prozent der tödlich verunglückten Radfahrer waren 65 Jahre und älter. An einem Großteil (66,5 %) der 95.794 Fahrradunfälle mit Personenschaden war ein zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt. In rund zwei Dritteln der Fälle (69,8 %) handelte es sich dabei um Autofahrer. Knapp ein Drittel (31,1 %) der Fahrradunfälle mit Personenschaden waren Alleinunfälle ohne Fremdbeteiligung. Gab es einen Unfallgegner, trugen Radfahrer in knapp drei von zehn Fällen (28,6 %) die Hauptschuld. Das trifft vor allem auf Kollisionen mit Fußgängern und Krafträdern zu. (aum)



