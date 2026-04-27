Kaum beginnt die Onlineversion eines bekannten norddeutschen Nachrichtenmagazins, veraltete mit halbrichtigen Informationen über einen alternativen Kraftstoff in sonst ganz untypischer Weise zu vermischen, da springt bei der Datenbank des Auto-Medienportal die Zahl der Anfragen dazu nach oben. Die Kollegen informieren sich über den ethanolhaltigen Kraftstoff E20. Nun liegen Fakten auf dem Tisch und sie können sich entscheiden zwischen einer nahezu kompletten Information und dem weiteren Versuch eines Autors, den Wettbewerb zwischen Antriebstechnologien zu behindern. Gern geschehen! So etwas macht uns stolz.

Von den 704.459 abgerufenen Textdateien wurden rund die Hälfte als PDF- oder RTF-Dateien heruntergeladen. Die Top Ten der Woche:



1. Praxistest Opel Corsa Electric: Nicht ganz billig, aber stimmig

2. Neues Jahrhundertprojekt: Ein Tunnel zwischen Europa und Afrika

3. In der richtigen Liga angekommen

4. Stefan Bratzel: „Japans Autoindustrie muss sich neu erfinden“

5. Vorstellung Mercedes C-Klasse elektrisch: Das Baby ist erwachsen

6. Toyota schärft den Yaris Cross

7. Facelift BMW 7er: Luxus trifft auf "Neue Klasse"

8. Hyundai Ioniq 3 enthüllt

9. Der VW ID. Buzz erhält im Sommer ein Technik-Update

10. Volkswagen mit neuem Vollhybrid für Golf und T-Roc



1.196.736 Fotos und 17.024 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unser mehr als eine Million Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material für ihrer Medien verwenden. Das Foto der Woche zeigt die Mercedes-Benz E-Klasse, das Video der Woche den Toyota Yaris Cross. (aum)

