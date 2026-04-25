Drei 56er für die Bulli-Republik

Das sogenannte „Maikäfertreffen“ zählt zu den traditionsreichen Veranstaltungen für luftgekühlte Volkswagen in Hannover und findet 2026 erneut am 1. Mai auf dem Messeparkplatz West statt. In diesem Jahr verbindet Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer den Auftritt mit einem Standortjubiläum: Das Werk Hannover wurde 1956 eröffnet und feiert 2026 sein 70-jähriges Bestehen.

Gezeigt werden drei Fahrzeuge aus dem ersten Produktionsjahr des Standorts: ein T1 Pritschenwagen und zwei T1 Krankenwagen. Damit rückt Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer bewusst die frühe Modellvielfalt des Transporters in den Vordergrund. Der Pritschenwagen steht exemplarisch für den gewerblichen Einsatz des frühen Bulli. Die beiden Krankenwagen verweisen auf die Bedeutung des T1 als Einsatzfahrzeug, das schon in den ersten Jahren weit über klassische Transportaufgaben hinaus genutzt wurde.



Besonders markant ist die unterschiedliche Geschichte der beiden Sanitätsfahrzeuge. Während ein Exemplar langjährig als Betriebskrankenwagen genutzt wurde, kehrte das zweite nach einer ungewöhnlichen Zwischenstation als Hühnerstall auf einem Bauernhof in die Oldtimer-Sammlung zurück. Diese Konstellation unterstreicht die Langlebigkeit und Vielseitigkeit der frühen T1-Modelle.



Das Werk Hannover ist bis heute das Zentrum von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Aktuell werden dort Multivan, California und ID. Buzz gefertigt. Noch in diesem Jahr soll das elfmillionste Fahrzeug des Standorts gebaut werden, während der ID. Buzz AD als künftige autonome Variante ab 2027 in die Serienproduktion gehen soll. (aum)

