Frankia Neo: Der Liner folgt dem Cruiser

Frankia, der Reisemobilhersteller aus dem fränkischen Marktschorgast, erweitert das Portfolio um den integrierten Neo Liner, der wie sein Schwestermodell, der Neo Cruiser, auf einem Mercedes-Sprinter Fahrgestell aufbaut und unter 3,5 Tonnen wiegt. Beide Baureihen sind in zwei Grundrissvarianten zu haben: Die „L“-Modelle haben einzelne Längsbetten im Heck, die „B“-Modellen setzen auf ein Doppelquerbett an dieser Stelle. Die Teilintegrierten Modelle kosten 104.900 Euro, für die Liner-Versionen werden wenigstens 119.000 Euro fällig.

In der Länge messen beide Modelle rund sieben Meter, die Breite liegt bei schlanken 2,24 Meter. Trotz des Doppelbodens bietet der Neo eine durchgehende Stehhöhe von zwei Meter. Für den Liner kann gegen Aufpreis eine Fahrertür und ein Hubbett bestellt werden. Als Option gibt es zudem einen raumhohen Kompressorkühlschrank mit 138 Liter Volumen in der geräumigen Küche. Das Kombibad mit Waschbecken, Dusche und Kassettentoilette ist nach Angaben des Herstellers das größte in dieser Klasse. Die Einrichtung wird von den Farbwelten „Dune“ in dunklem Beige oder „Dessert“ mit cremeweißem Interieur geprägt. Farbe bringen die Ausstattungen „Sun“ (Gelb), Peach (Rot) oder Ocean (Blau) zur Wahl.



Die Basismodelle dürfen maximal 3,5 Tonnen wiegen. Wer mehr Zuladung wünscht, (was angesichts der überaus geräumigen, 1,2 Meter hohen Heckgarage verständlich wäre) bekommt eine optionale Auflastung auf 4,5 Tonnen. Serienmäßig sind der Zweiliterdiesel mit 150 PS (110 kW) sowie das Automatikgetriebe mit neun Gängen. Bestellbar sind die neuen Neo-Mobile von sofort an, seine Publikumspremiere feiert der Liner im Spätsommer auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. (aum)

