Porsche Cayenne Coupé Electric: Mehr Leistung, höhere Preise

Auf der Auto China in Peking hat Porsche das neue Cayenne Coupé Electric enthüllt. Die neue Karosserievariante übernimmt technische Grundlagen des SUV, setzt jedoch auf eine eigenständige Formgebung ab der A-Säule. Inspiriert von der Silhouette des Porsche 911 fällt die Dachlinie flach ab, was nicht nur optisch wirkt, sondern auch den Luftwiderstand auf cW 0,23 senkt.

Die verbesserte Aerodynamik soll die Reichweite im WLTP-Zyklus um bis zu 18 Kilometer auf maximal 669 Kilometer steigern. Trotz identischer Länge (4985 Millimeter) und Breite (1980 Millimetern) zum SUV ist das Coupé 24 Millimeter flacher. Praktisch bleibt es dennoch: Bis zu 1347 Liter Ladevolumen plus 90 Liter im Frunk stehen bereit, die Anhängelast beträgt bis zu 3,5 Tonnen. Dank 800-Volt-Technologie lädt das Cayenne Coupé Electric am passenden DC-Schnelllader mit bis zu 390 kW Ladeleistung, unter Idealbedingungen sogar mit bis zu 400 kW. Mit dem serienmäßigen On-Board-Lader liegen die AC-Ladeleistungen allerdings nur bei 11 kW an, erst optional sind bis zu 22 kW möglich.



Zum Marktstart stehen drei Antriebsvarianten bereit. Die Basisversion leistet 300 kW (408 PS), das S-Modell 400 kW (544 PS) und die Turbo-Ausführung 630 kW (857 PS), jeweils mit höheren Overboost-Werten. Per Launch Control sind beim Topmodell kurzzeitig sogar bis zu 850 kW (1156 PS) möglich. Die Beschleunigung reicht von 4,8 bis 2,5 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h.

Kaum weniger beeindruckend sind die Preise. Sie beginnen in Deutschland bei 109.000 Euro und steigen bis mindestens 168.500 Euro für das Turbo-Modell. Serienmäßig ist eine adaptive Luftfederung verbaut, optionale Fahrwerks- und Lenkungssysteme erhöhen die Kosten zusätzlich. (aum)

