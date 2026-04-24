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Ratgeber: Der Akku ist nicht das einzige Risiko

aum – 24. April 2026

Von Jürgen Pander

Ein gebrauchtes Elektroauto klingt nach vernünftigem Deal: günstiger als ein Neuwagen, lokal emissionsfrei und im Alltag oft sparsam. Tatsächlich ist die Auswahl inzwischen groß. Doch genau das macht die Entscheidung nicht einfacher. Denn beim gebrauchten Stromer zählen andere Fragen als beim klassischen Gebrauchtwagen – und die teuerste davon steckt unsichtbar im Unterboden. Wie fit ist der Akku wirklich noch? Reicht die Kapazität für den Alltag? Und was nützt ein gutes Angebot, wenn Ladeleistung, Reichweite oder Wartungshistorie nicht passen? Wer nur auf Preis und Kilometerstand schaut, kann schnell danebenliegen. Worauf es beim Kauf ankommt und welche Prüfpunkte Interessenten auf keinen Fall vergessen sollten, zeigt unser Überblick. (aum)

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Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf.

Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf.

Photo: ADAC via Auto-Medienportal.net

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