Kia EV3: Mehr Zugkraft, schnelleres Laden

Kia baut das EV3-Programm zum Modelljahr 2027 aus und ergänzt den kompakten SUV-Stromer erstmals um eine Allradversion. Sie leistet 195 kW (265 PS), ist serienmäßig mit der großen 81,4-kWh-Batterie sowie 19-Zoll-Rädern kombiniert und kommt auf eine Reichweite von bis zu 572 Kilometern. Angeboten wird der EV3 AWD nur in den Ausstattungslinien Earth und GT-Line.

Praktisch wichtiger als der Leistungszuwachs ist die höhere Anhängelast. Während der bisherige EV3 mit großem Akku gebremst maximal 1000 Kilogramm ziehen darf, schafft das neue Allradmodell nun bis zu 1,5 Tonnen und setzt damit im Baureihenvergleich eine neue Bestmarke.



Die Preise starten bei 46.880 Euro für den EV3 Earth AWD und bei 51.190 Euro für den GT-Line AWD. Die Grundpreise der Fronttriebler bleiben unverändert. Los geht es hier weiterhin bei 35.990 Euro für den EV3 Air mit 58,3-kWh-Akku und bis zu 436 Kilometern Reichweite. Neu ist außerdem ein 22-kW-On-Board-Charger, der ebenfalls erst optional ab Earth angeboten wird. Dadurch verkürzen sich die AC-Ladezeiten deutlich. Die Standardbatterie lädt in 2:55 statt 5:20 Stunden von 10 auf 100 Prozent, der große Akku in 3:55 statt 7:15 Stunden.



Weitere Änderungen zum Modelljahr 2027 sind eine optional neigungsverstellbare Rückbanklehne, eine stärkere USB-C-Ladebuchse vorn mit 100 Watt und für den GT-Line, wiederum optional, eine zusätzliche induktive Ladeschale. Die Auslieferungen beginnen im Juli. (aum)

