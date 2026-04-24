Volkswagen Nutzfahrzeuge bleibt bis 2028 Titelsponsor im Boardsport

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat die Zusammenarbeit mit der Eventagentur Choppy Water um weitere drei Jahre verlängert. Damit bleibt das Unternehmen bis mindestens 2028 Titelsponsor der deutschen Boardsportserien California Windsurf Cup, California Wingfoil Masters und California Kitesurf Masters.

Die Partnerschaft besteht seit mehreren Jahren und wurden in dieser Zeit von klassischen Wettkampfformaten zu publikumsstarken Eventreihen ausgebaut. 2026 finden die Austragungen unter anderem in Westerland auf Sylt, Pelzerhaken, Kühlungsborn und St. Peter-Ording statt. Neu hinzu kommt der California GKA Freestyle Kiteboarding World Cup auf Borkum.



Die Veranstaltungen liegen meist in Ferienzeiten oder rund um Feiertage und ziehen laut Veranstaltern teils mehr als 100.000 Besucher an. Neben den Wettbewerben auf dem Wasser gehört ein umfangreiches Rahmenprogramm an Land zum Konzept.



Volkswagen Nutzfahrzeuge nutzt die Events zugleich als Plattform für die Präsentation seiner Modelle. Gezeigt werden unter anderem Caddy, Multivan, Amarok, ID. Buzz, Transporter, Caravelle und die California-Baureihe. Ergänzt wird der Markenauftritt durch Gewinnspiele, Mitmachaktionen und Promotionformate rund um den Strandsport. (aum)

