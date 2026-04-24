Neue Eon Drive-App mit Startbonus

Mit einer neuen Lade-App will Eon das Laden von Elektroautos deutlich vereinfachen. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer erhalten Zugriff auf rund 850.000 Ladepunkte in 14 europäischen Ländern. In Deutschland deckt die Anwendung etwa 95 Prozent der öffentlichen Ladeinfrastruktur ab.

Ein zentrales Merkmal der neuen App sind erweiterte Filterfunktionen. Ladesäulen lassen sich gezielt nach Leistung, Betreiber oder Authentifizierungsart auswählen. Preise pro Kilowattstunde werden transparent in der App angezeigt. Eon- & Partner-Stationen mit vergünstigten Konditionen sind hervorgehoben. Neu ist zudem die Integration von Kalenderterminen. Auf Basis geplanter Fahrten schlägt die App passende Ladepunkte in der Nähe des Zielorts vor.



Die Nutzung ist ohne monatliche Grundgebühr möglich. Optional ist ein Tarif für Vielfahrer geplant. Zum Start erhalten Neuregistrierte ein Guthaben von 10 Euro für zukünftige Ladevorgänge. (aum)

