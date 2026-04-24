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Porsche trennt sich von Bugatti Rimac

aum – 24. April 2026

Porsche veräußert seine Beteiligungen an Bugatti Rimac sowie an der Rimac Group. Die Anteile gehen an ein Konsortium unter Führung von HOF Capital, unterstützt von BlueFive Capital und weiteren institutionellen Investoren aus den USA und Europa. Die Verträge wurden heute (24. April) unterzeichnet, der Abschluss steht unter regulatorischem Vorbehalt und wird für das laufende Jahr erwartet. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Porsche und die Rimac Group haben das Joint Venture Bugatti Rimac im Jahr 2021 gegründet. Porsche hielt 45 Prozent an Bugatti Rimac und 20,6 Prozent an der Rimac Group. „Mit dem Verkauf unseres Anteils zeigen wir, dass wir Porsche auf das Kerngeschäft konzentrieren werden“, sagt Porsche-Chef Michael Leiters. Nach Vollzug soll die Rimac Group die Kontrolle über das Joint Venture übernehmen und gemeinsam mit den neuen Investoren die strategische Weiterentwicklung vorantreiben. (aum)

Weiterführende Links: Porsche-Presseseite

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Bugatti Chiron, Rimac Nevera, Porsche Taycan.

Bugatti Chiron, Rimac Nevera, Porsche Taycan.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Porsche

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Mate Rimac.

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Photo: Auto-Medienportal.Net/Porsche

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Porsche-Chef Dr. Michael Leiters.

Porsche-Chef Dr. Michael Leiters.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. April 2026

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