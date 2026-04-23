Mit Perspektivwechsel gegen traditionellen Rollenbilder

Frauen in technischen Berufen und Männer als Kreative oder Karitative? Ein Bild, das leider immer noch nicht selbstverständlich ist. Um einen Perspektivwechsel bemüht sich Opel seit rund 25 Jahren beim jährlichen „Girls‘ and Boys‘ Day“. Am heutigen Aktionstag bietet der deutsche Hersteller den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Chance, neue Berufsmöglichkeiten und damit auch neue eigene Zukunftsaussichten kennenzulernen. Allein in Rüsselsheim begrüßte Ralph Wangemann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor Opel Automobile GmbH, mehr als 200 Schülerinnen und Schüler.

„Für Eure Zukunft ist Euer persönliches Interesse entscheidend, egal ob es sich um kreative, technische oder um IT-Berufe handelt. Nutzt die Chance, die ein solcher Tag mit seinen Angeboten bietet und lernt neue Perspektiven kennen. Schließlich geht es um Euren Traumberuf“, animierte Ralph Wangemann die Schülerinnen und Schüler im Adam Opel Haus.



Wie wichtig die Teilnahme von Opel am bundesweiten Aktionstag und die diversen Angebote für die Jugendlichen sind, zeigte sich direkt ab Anmeldestart: Mehrere Workshops waren bereits wenige Stunden nach Ausschreibungsbeginn im Februar ausgebucht; bereits vier Wochen vor dem Veranstaltungstag waren am Opel-Stammsitz, wo der neue Opel Astra gebaut wird, alle Plätze vergeben. Gemeinsam mit den Standorten Kaiserslautern und Bochum konnte Opel so rund 230 Interessierten die Gelegenheit bieten, in eine Vielzahl von Berufen in unterschiedlichsten Bereichen reinzuschnuppern.



Um dem Nachwuchs interessante Einblicke und besondere Erlebnisse zu vermitteln, haben die Opel-Verantwortlichen zahlreiche Workshops auf die Beine gestellt. Allein heute sind dafür in Rüsselsheim rund 80 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Die „Technische Berufsausbildung“ lädt genauso zum Mitmachen ein wie die Training School bei Opel, die die Teilnehmenden die Automobilproduktion hautnah erleben lässt. Ein weiteres Highlight ist auch die Möglichkeit, einen Tag in die Rolle einer Werkfeuerwehrfrau zu schlüpfen. Darüber hinaus bringen die engagierten Opel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter den Schülerinnen nahe, wie eigentlich ein Auto entwickelt oder programmiert wird. Und Jungs können die Gelegenheit nutzen, die Welt von Public Relations, Medien und Kommunikation im speziellen Opel-Fokus näher kennenzulernen.



Weiterer Pluspunkt des Opel-Angebots insbesondere für die Teilnehmerinnen: Die Mädchen haben die Möglichkeit, dem „Girls‘ Pool“ von Opel beizutreten und so mit dem Ausbildungsbereich von Opel in Kontakt zu bleiben. Darüber laden die Verantwortlichen den Nachwuchs zu weiteren Festen und Events ein, um das Erlebnis von Opel als Arbeitgeber zu vertiefen und mehr Schülerinnen nach ihrem Abschluss für die vielfältigen Ausbildungsberufe und Studiengänge bei Opel zu gewinnen.



Für den diesjährigen Ausbildungsbeginn am 1. September 2026 sind noch Plätze frei. Kontakt über ausbildung@opel.com. (am)

