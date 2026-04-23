Kia auf Space und Speed

Mit dem Vision Meta Turismo gibt Kia einen Ausblick auf die Elektromobilität der koreanischen Marke. Die Konzeptstudie verbindet eine sportliche Langstrecken-DNA mit einem futuristischen Design, digitaler Interaktion und einem spacigen Innenraum, der an eine Lounge erinnert. Im Fokus steht eine neue, emotionalere Form der Elektromobilität. Ist der Gran Turismo mehr als nur eine Fingerübung der Designer und schon bald serienreif?

Auf der Mailänder Designwoche präsentiert Kia den Vision Meta Turismo, eine Studie, die den Grand Tourer in die Elektro- und Digitalära überführen soll. Das Showcar besticht durch dynamische Proportionen, eine eigenständige Formensprache und ein Interieur, das Fahrer und Beifahrer unterschiedlich anspricht.



Die Designstudie gibt einen Ausblick auf eine künftige Mobilität, bei der das Nutzererlebnis im Mittelpunkt steht. Es ist ein Konzeptfahrzeug für Digital Natives, bei dem die Gamification im Fokus steht und das Erlebnis beim Fahren sowie das Gaming und die digitale Welt miteinander verbindet. Kia verknüpft dabei den Anspruch auf sportliche Performance mit einer loungeartigen Raumgestaltung und immersiven digitalen Funktionen.



Optisch folgt das Conceptcar der Designphilosophie „Opposites United“ von Kia. Die Studie kombiniert weiche, fließende Oberflächen mit scharf geschnittenen Kanten. Besonders auffällig ist die „Cab-Forward“-Architektur mit weit nach vorne gezogener Kabine. Sie verleiht dem Fahrzeug eine schnittige, niedrige Silhouette und bietet im Innenraum viel Platz.



Anleihen aus der Luftfahrt, wie die an Düsenflugzeuge erinnernden „Canards” an der Frontpartie, unterstreichen den Hochleistungscharakter. Am Heck sorgt eine markante Abrisskante für aerodynamische Stabilität, während die extrem schlanke LED-Signatur die Breite des Fahrzeugs betont. Das flache und zugleich breite One-Box-Design erinnert dabei ein wenig an die Sportwagen der italienischen Marke Lamborghini und weckt Emotionen.



Auch im Innenraum setzt Kia auf eine klare Trennung der Rollen. Während die Fahrerposition auf Konzentration und sportliches Fahren ausgelegt ist, steht der Beifahrersitz für Entspannung und die Nutzung digitaler Inhalte per AR-Head-up-Display. Im geparkten Zustand lässt sich der Sitz sogar um 180 Grad drehen.



Digitale Bedienelemente sollen das Fahrerlebnis zugleich emotionaler machen. Ein Joystick simuliert virtuelle Gangwechsel, der „Launch Control & GT-Boost“-Modus ruft die maximale Leistung des Elektroantriebs ab und das Lenkrad dient als Schnittstelle für die Modi „Speedster”, „Dreamer” und „Gamer”. Im geparkten Zustand wird das Auto zur Spielekonsole inklusive Außenprojektor für gemeinsame Sessions mit Freunden.



Mit dem Vision Meta Turismo zeigt Kia, wie die Marke elektrische Performance, vernetztes Erleben und emotionales Design zusammenführen möchte. Die Studie ist somit weniger als konkreter Ausblick auf ein Serienmodell zu verstehen, sondern vielmehr als Statement für die elektrische Zukunft als Erlebnisraum. Wir meinen: Kia bringt das Auto auf die Straße. (aum)

