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Next Generation Mobility

Honda und Ixon mit passender Kollektion fürs Bike

aum – 23. April 2026

Honda Motor Europe und der französische Premium-Bekleidungshersteller „IXON“ entwickeln eine Fahrerausstattung, die Honda-Design mit dem Ixon-Know-how in Schutzbekleidung vereinen soll. Die erste Honda × Ixon-Kollektion wird exklusiv über das europäische Honda Händlernetz erhältlich sein und adressiert drei Kernsegmente: Sport, Street und Adventure. Der Marktstart ist für März 2027 geplant; der Vertrieb erfolgt exklusiv über Honda Händler in Europa.

Beide Unternehmen wollen mit der Zusammenarbeit markenkonforme Schutzbekleidung mit einem Fokus auf Sicherheit, Funktion und Individualisierung anzubieten. Im Sport-Segment setzt die Lederkombi „Vortex 3“ in Honda-Blau/-Rot ihr Statement, abgestimmt auf CBR Supersport-Modelle und entwickelt für den Track. Für Street und Adventure passen die Jacken „Striker 2“ (Roadster-Look in Schwarz/Rot) und „Odin Adventure“ (Touring/Allround, zwei Farbvarianten, Wetterschutz und hohe Anpassbarkeit). Ergänzt wird das Sortiment durch die „Odin“ Hose (Slim-Fit), die urbane „Smoton Urban“ Jacke und drei Handschuhmodelle. (aum)

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Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

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