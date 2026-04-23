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Next Generation Mobility

Gewidmet allen, die Akzente setzen wollen

aum – 23. April 2026

Dickies und Harley-Davidson arbeiten erneut zusammen. Das jüngste Ergebnis ihrer Kooperation heißt „Built to Outlast“ – eine Kollektion, die den Spirit amerikanischer Arbeiterkleidung mit der rauen Lebensart der Biker zusammenbringt – Bekleidung. die selbst unter harten Bedingungen lange getragen werden kann. Als Ergebnis sieht die Harley Davidson-Presseabteilung „eine Kollektion für alle, die hart arbeiten, weit fahren und bei alledem ihre Spuren hinterlassen wollen“.

Die neue Capsule Collection basiert auf dem Erfolg der ersten Zusammenarbeit beider Unternehmen. Produkte für sie und ihn waren im Nu ausverkauft, darunter Bestseller wie die Eisenhower Jacke und die Original 874 Work Pant – jetzt im neuen Look – und neue Modelle. Ein Highlights der neuen Kollektion: Die gefragte Dickies-Jacke kehrt mit einem Harley-Davidson Upgrade zurück. Die Jacke verfügt über Dehnfalten am Rücken, vorgeformte Ärmel, einen Zweiwegereißverschluss vorn, eine D-Ring-Schlaufe an der inneren Brusttasche und einen mit verdeckten Druckknöpfen verschließbaren Kragen, der unter der Motorradbekleidung nicht flattert. (aum)

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Harley-Davidson und Dickies kooperieren.

Harley-Davidson und Dickies kooperieren.

Photo: Harley-Davidsovia Autoren-Union Mobilität

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Harley-Davidson kooperiert mit Dickies.

Harley-Davidson kooperiert mit Dickies.

Photo: Harley-Davdson via Autoren-Union Mobilität

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Harley-Davidson kooperiert mit Dickies.

Harley-Davidson kooperiert mit Dickies.

Photo: Harley-Davdson via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. April 2026

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