In Cina zeigt Smart schon einmal das Concept der #2

Für die Marke Smart beginnt mit dem gestrigen Smart Global Brand Event in Peking ein neues Kapitel. Im Mittelpunkt der Veranstaltung unter dem Motto „Change of Perspectives“ stand das Debüt des Smart Concept #2. Erstmals enthüllt wurde das Designmodell eines vollelektrischen Smart, gestaltet unter der Designphilosophie „Love, Pure, Unexpected“ vom Mercedes-Benz Global Designteam. Seine Premiere vor Publikum erlebt #2 bei einer Pressekonferenz am kommenden Freitag, auf der Auto China. Die Serienversion wird in Paris debütieren.

Florian Nemitz, CEO Smart Deutschland, sieht das Smart Concept #2 als konsequente Fortsetzung des Smart Fortwo. Für ihn ist der Zweisitzer ein Beispiel für „alltagstaugliche und charakterstarke Mobilität“. Für Wolfgang Ufer, CEO Smart Europe, markiert das Global Brand Event einen wichtigen Ausgangspunkt für ein neue Kapitel von Smart. Das Concept #2 vereine die Kreativität und Leidenschaft des Mercedes-Benz Designteams und vermittle eine klare Vision der künftigen Qualitäten des Smart #2. „Es ist ein Fahrzeug, das sich an der tatsächlichen Lebens- und Mobilitätsrealität europäischer Smart Kundinnen und Kunden orientiert – mühelos, agil und effizient“, meint Wolfgang Ufer.



Kai Sieber, Mercedes-Benz Design, Head of Design Smart, ist überzeugt, dass ein Stadtauto mehr als ein Problemlöser sein sollte: „Es sollte Freude auslösen“. Sieber weiter: „Es geht nicht nur um clevere Praktikabilität, sondern um eine echte Erweiterung der persönlichen Identität."



Beim Concept #2 spricht Mercedes-Benz von 300 Kilometern Reichweite und einer DC-Schnellladefähigkeit, mit der sich der Ladezustand in weniger als 20 Minuten von zehn Prozent auf 80 Prozent erhöhen ließe. Zum Konzeptmodell gehören außerdem innovative Vehicle-To-Load-Funktionen (V2L). Das Serienmodell soll im Oktober 2026 auf dem Pariser Automobilsalon Premiere feiern.



Im Rahmen des Brand Event 2026 präsentiert die Marke zudem mit dem Smart #6 EHD3 ein weiteres neues Modell für den chinesischen Markt. Das vom Mercedes-Benz Global Design Team entworfene Fahrzeug markiert den Einstieg von Smart in das Segment der Premium-Fastback-Limousinen. (aum)

