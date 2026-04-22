Facelift BMW 7er: Luxus trifft auf "Neue Klasse"

BMW renoviert sein Flaggschiff: Das für Juli 2026 angekündigte Facelift des 7ers bricht mit konventionellen Modellpflegen. Während das „monolithische“ Design und die neue Iconic-Glow-Niere für optische Akzente sorgen, findet die eigentliche Revolution unter der Haube und im Cockpit statt. Mit einem neuen Akku für den i7, moderner Antriebstechnik sowie einem komplett neuen Bedienkonzept inklusive Beifahrer-Screen läutet BMW eine neue Luxus-Ära ein.

Prägnanter Auftritt lautet auch weiterhin das Motto für den gelifteten BMW 7er (G70). Das Exterieur der überarbeiteten Limousine präsentiert das neue Gesicht der BMW-Oberklasse. Das markanteste Merkmal ist die monolithische Präsenz, die durch klare, reduzierte Flächen in der Seitenansicht unterstrichen wird. Die Frontpartie besticht durch die beleuchtete Niere „Iconic Glow“ mit horizontaler Grafik und ultraschlanken Kristall-Scheinwerfern, die dem Fahrzeug einen imposanten sowie hohen Wiedererkennungswert verleihen. Eine Weltneuheit ist das „BMW Individual Dual-Finish“ – eine Lackierung, die Hightech und Handwerkskunst auf höchstem Niveau vereint. Zudem umfasst das kuratierte Räderportfolio ab Werk nun erstmals Leichtmetallräder bis zu einer Größe von 22 Zoll.



Im Innenraum definiert BMW die Fahrerorientierung neu. Mit dem BMW Panoramic iDrive und dem Operating System X halten digitale Innovationen Einzug, die bisher nur für die kommende „Neue Klasse“ vorgesehen waren. Die BMW Panoramic Vision projiziert fahrrelevante Inhalte über die gesamte Breite der Windschutzscheibe, während das 3D-Head-Up-Display dem Fahrer zusätzliche Präzision bietet.



Eine Premiere feiert der serienmäßige BMW Passenger Screen. Das 14,6 Zoll große Full-HD-Display ermöglicht dem Beifahrer vollen Zugriff auf Entertainment-Inhalte wie Streaming oder Gaming – sogar während der Fahrt. Eine integrierte Sichtschutzfunktion sorgt dafür, dass der Fahrer nicht abgelenkt wird, indem sie das Display automatisch abdunkelt, sobald eine Blickzuwendung registriert wird. Im Fond verwandelt der weiterentwickelte BMW Theatre Screen mit 31,3 Zoll und 8K-Auflösung die Limousine in eine private Kino-Lounge. Ein Bowers & Wilkins Soundsystem mit bis zu 36 Lautsprechern unterstützt dabei.



Gesteigerte Effizienz



Die technologische Speerspitze bildet der BMW i7. Durch den Einsatz von Rundzellen der sechsten Generation (Gen6) in einer weiterentwickelten eDrive-Architektur steigt der nutzbare Energiegehalt der Hochvoltbatterie auf 112,5 kWh. Dadurch erreicht der i7 50 xDrive eine elektrische Reichweite von über 720 Kilometern nach WLTP. Auch die Ladeperformance erreicht ein neues Niveau: Mit einer gesteigerten Ladeleistung von 250 kW genügen 28 Minuten an einer Schnellladestation, um den Akku von zehn Prozent auf 80 Prozent zu füllen.



Auch das Portfolio der Verbrenner-Modelle des BMW 7ers wurde konsequent weiterentwickelt und bietet Optimierungen über alle Antriebsarten hinweg. So erstarkt der Diesel im BMW 740d xDrive auf 230 kW (313 PS). Bei den Benzinern feiert der 740 xDrive mit Reihensechszylinder und moderner 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie Premiere auf dem deutschen Markt. Im Folgejahr wird ein V8-Modell die M-Performance-Reihe ergänzen. Außerdem bieten die beiden Plug-in-Hybride 750e xDrive mit 489 PS und M760e xDrive mit 612 PS künftig signifikant mehr Leistung.



Intelligente Assistenten



Ein Highlight der neuen Fahrerassistenzsysteme ist der BMW Symbiotic Drive. Er ermöglicht ein nahtloses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, bei dem der Fahrer eingebunden bleibt und Eingriffe vornehmen kann, ohne das System zu deaktivieren. Der optionale Autobahnassistent ermöglicht freihändiges Fahren mit automatisiertem Spurwechsel per Blickbestätigung bis 130 km/h. In der Stadt unterstützt der neue City-Assistent bei komplexen Manövern, beispielsweise in Kreisverkehren oder beim Einfädeln an Ampelkreuzungen. Die aktive Sicherheitsausstattung wurde gegenüber dem Vorgängermodell erweitert. So soll das Parken durch den serienmäßigen Parkassistenten mit KI-gestützter Parkplatz-Erkennung und Manöver-Planung besonders intuitiv und komfortabel werden.



Die Weltpremiere des modellgepflegten 7ers findet im April 2026 auf der Beijing Auto Show statt, gefolgt vom Produktionsstart im Juli 2026 im BMW-Werk Dingolfing. BMW setzt dabei verstärkt auf Kreislaufwirtschaft: So bestehen die Aluminiumfelgen des gelifteten i7 zu 70 Prozent aus Sekundär-Aluminium und in der Produktion werden verstärkt erneuerbare Energien aus einer großen Photovoltaik-Anlage genutzt. (aum)

