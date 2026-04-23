Zeekr stärkt seinen Auftritt in Europa

Das technologische Herzstück des Zeekr X für das Modelljahr 2026 ist die Integration von Zeekrs selbst entwickelter „Golden Battery“ in die 400-Volt-Plattform. Die Long-Range-Version erhält eine neue 61-kWh-Batterie mit DC-Schnellladefähigkeit von bis zu 230 kW, die eine Ladung von zehn Prozent auf 80 Prozent in 18 Minute erlaubt – ein Spitzenwert in dieser Fahrzeugklasse. Außerdem kommen 50 kW zusätzliche Leistung an Bord. So leistet die neune Zeekr X-Version Privilege AWD künftig bis zu 365 kW (496 PS) und beschleunigt in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Zur Sportwagen-Performance im Kompakt-SUV-Format passt ein verfeinertes Interieur mit mehr Raum und Komfort und besserer Konnektivität. Für alle Ausstattungslinien bedeutet das eine neu gestaltete Mittelkonsole, mit 440 Litern Kofferraumvolumen nun47 Liter mehr, erweiterte Stauräume und eine Skiklappe für den Transport langer Gegenstände. (aum)



