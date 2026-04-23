ZF-Plattform stützt Kreislaufwirtschaft im Aftermarket

ZF Aftermarket hat den Funktionsumfang seiner digitalen Plattform „CorExpedia“ erweitert. Nach dem erfolgreichen Einsatz für Teile der Marken „Sachs“ und „Wabco“ können nun auch „ZF“- und „TRW“-Komponenten digital zurückgegeben werden. Damit vereinfacht ZF Werkstätten die Rückgabe gebrauchter Teile über den Großhandel durch einheitliche Reverse Logistics-Prozesse. Die Rückgabe gebrauchter Komponenten ist die Grundlage für die Wiederaufarbeitung. Wertvolle Materialien bleiben im Produktionskreislauf und die Kreislaufwirtschaft auch im Aftermarket wird unterstützt. (aum)