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Next Generation Mobility

ZF-Plattform stützt Kreislaufwirtschaft im Aftermarket

aum – 23. April 2026

ZF Aftermarket hat den Funktionsumfang seiner digitalen Plattform „CorExpedia“ erweitert. Nach dem erfolgreichen Einsatz für Teile der Marken „Sachs“ und „Wabco“ können nun auch „ZF“- und „TRW“-Komponenten digital zurückgegeben werden. Damit vereinfacht ZF Werkstätten die Rückgabe gebrauchter Teile über den Großhandel durch einheitliche Reverse Logistics-Prozesse. Die Rückgabe gebrauchter Komponenten ist die Grundlage für die Wiederaufarbeitung. Wertvolle Materialien bleiben im Produktionskreislauf und die Kreislaufwirtschaft auch im Aftermarket wird unterstützt. (aum)

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Photo: Auto-Medienportal.Net/ZF

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