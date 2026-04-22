Diesel-Preise im freien Fall: Tanken wird spürbar günstiger

An den deutschen Zapfsäulen ist Bewegung gekommen: Innerhalb nur einer Woche ist der Dieselpreis massiv eingebrochen und liegt nun deutlich unter seinem jüngsten Rekordhoch. Doch während Selbstzünder-Fahrer aufatmen, übt der ADAC deutliche Kritik an den Benzinpreisen. Trotz leichter Rückgänge bei Super E10 bleibt das Niveau laut Experten angesichts der Rohölkurse zu hoch – die Autofahrer zahlen hier noch immer drauf.

Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Preise für Kraftstoffe in Deutschland entspannen sich weiter. Besonders Diesel-Fahrer können aufatmen, denn der Preis für den Selbstzünder-Kraftstoff ist innerhalb kürzester Zeit massiv eingebrochen. Laut aktueller ADAC-Auswertung sank der Literpreis im Vergleich zur Vorwoche um satte 15,7 Cent. Doch während die Kurve bei Diesel steil nach unten zeigt, hinkt das Benzin der Marktentwicklung noch hinterher – zum Unmut der Experten.



Trotz eines Rückgangs von rund 4,8 Cent pro Liter bei Super E10 kritisiert der ADAC das aktuelle Preisniveau. Obwohl der Rohölpreis für die Sorte Brent leicht gestiegen ist, rechtfertigen die aktuellen Dollarkurse und Marktbedingungen laut dem Verkehrsclub deutlich niedrigere Preise an der Zapfsäule. „Das Potenzial für Preissenkungen ist nach wie vor vorhanden“, so die Einschätzung der Experten.



Mit Blick auf die für Mai geplante Steuersenkung dämpft der ADAC die Erwartungen an einen sofortigen Preissturz. Aufgrund noch teuer versteuerter Restbestände in den Tanks der Tankstellen sei eher mit einer sukzessiven Weitergabe der Entlastung von 16,7 Cent pro Liter zu rechnen. Wer beim Tanken zusätzlich sparen möchte, sollte die Uhrzeit im Blick behalten. Seit Einführung des sogenannten „Österreich-Modells“ gilt die Zeit kurz vor 12 Uhr mittags als strategisch günstigster Moment für einen Stopp an der Tankstelle. (aum)

