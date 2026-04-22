Renault 4 schlägt den Ball übers Netz!

Renault startet zum fünften Mal als Premium-Partner der Roland-Garros French Open und enthüllt das vollelektrische Showcar Renault 4 E-Tech im Pariser Stade Roland-Garros vom 18. Mai bis 7. Juni 2026. Die Serienversion der R4-Sonderedition „Roland-Garros” startet im Herbst 2026 und wird von Top-Tennissternen wie etwa Lois Boisson, Arthur Fils und Flavio Cobolli begleitet.

Paris wird zum Schauplatz eines doppelten Matches: Zum fünften Mal tritt Renault in diesem Jahr als Premium-Partner bei den Roland-Garros French Open an und enthüllt den Renault 4 Roland-Garros E-Tech. Das Showcar ist in der Farbe Arktis-Weiß gehalten und verfügt über schwarze A-Säulen, silberne Zierleisten mit Roland-Garros-Emblem, 18-Zoll-Parisienne-Räder in Schwarz mit Diamantschliff sowie Terrakotta-Braun an Radnaben und Stoßstangen. Das „Plein Sud“-Modell lockt zudem mit einem elektrisch betätigten schwarzen Stoffdach (bis 92 cm Länge und 80 cm Breite) für Open-Air-Feeling.



Der Innenraum des Renault 4 ist mit hellgrauen, recycelten Sitzbezügen in Sportbekleidungsoptik mit offenen Webstrukturen und einem „H“-Design an den Rückenlehnen ausgestattet. Außerdem verfügt er über blaue Textilstützen und Armlehnen sowie ein heißgeprägtes Roland-Garros-Logo an den Rückenlehnen der Vordersitze. Auch die Türverkleidungen und die Armaturentafel zeigen Einlagen aus dem blauen Textilstoff mit französischer Flagge. Am Cockpit befindet sich darüber hinaus eine vertikale Leiste in eloxierter Metallfarbe mit einer hinterleuchteten Fläche, auf der „Roland Garros Paris“ steht.



Weitere exklusive Highlights sind der Wählhebel am Lenkrad (E-Pop-Shifter) mit einem skizzierten Tennisschlägergriff an der Spitze, eine sandfarbene Ladeschale, Fußmatten mit R4-Logo sowie Einstiegsleisten aus gebürstetem Aluminium mit dem Schriftzug „Roland Garros Paris“ und einer von der Architektur des Stadions inspirierten Grafik, die ein Andreaskreuz zeigt. Das Showcar wird während des Turniers enthüllt und kann mithilfe der Augmented-Reality-App „Hello Reno“ erkundet werden – inklusive Farb- und Dachoptionen. Die Serienversion ist ab Herbst 2026 erhältlich und wird in den Farben Terrakotta für Sandplatz-Flair und Weiß für Sportlichkeit angeboten.



Neben dem Showcar ist auch der neue Twingo E-Tech bei den French Open zu sehen. Am Renault-Stand ist er in zwei Versionen mit der Ausstattung Techno und der Außenlackierung in Absolut-Grün zu sehen. In Deutschland beginnen die Preise für den vollelektrischen Cityflitzer bei unter 20.000 Euro, die Techno-Version ist ab 21.590 Euro erhältlich. Auch der Renault 5 E-Tech wird als Roland-Garros-Sonderedition bei den French Open im Rampenlicht stehen.



Flankiert wird das Turnier vom Werbespot „The Lines“, in dem die französischen Top-Spieler Lois Boisson (Nr. 1, French-Open-Halbfinalistin 2025) und Arthur Fils (Nr. 2) sowie der Italiener Flavio Cobolli (Nr. 2) mit dem Renault 4 Roland-Garros E-Tech Showcar zu sehen sind. Der aktualisierte Spot „The Court“ zeigt zudem Casper Ruud (Nr. 12) und Flavio Cobolli (Nr. 16), die den Renault 5 Roland-Garros E-Tech Electric steuern. (aum)

