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Ein Traum nicht nur für Fußballfans

aum – 22. April 2026

Von Jürgen Pander

Die Fußball-WM 2030 wird in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um einen Tunnel unter der Meerenge von Gibraltar zu eröffnen : eine direkte Eisenbahnverbindung zwischen Spanien und Marokko, zwischen Europa und Afrika. Doch – so alt der Plan auch sein mag – so schnell wird es nicht gehen. Das deutsche Tunnelbauunternehmen Herrenknecht kam in seiner Machbarkeitsstudie für den Gibraltartunnel im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass ein Fertigstellungstermin zwischen 2035 und 2040 eher realistisch sei.

Immerhin ist die Straße von Gibraltar an ihrer schmalsten Stelle 14 Kilometer breit. Doch der beste Weg unter Wasser nach Afrika wäre 65 Kilometer lang und verliefe an der tiefsten Stelle 475 Meter unter dem Atlantik an der Kante der tektonischen Platten von Europa und Afrika. Und billig wird es auch nicht. (aum)

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Der Hafen von Gibraltar.

Der Hafen von Gibraltar.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Manfred Zimmermann

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Autonews vom 22. April 2026

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