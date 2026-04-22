Mehr Ladevolumen oder bessere Manövrierfähigkeit

Kia hat seine batterieelektrische „Platform Beyond Vehicle (PBV)“-Modellpalette um den PV5 Cargo mit Hochdach (L2H2) und den kürzeren PV5 Cargo L1H1 erweitert. Die beiden neuen Varianten geben zurzeit ihr Europadebut auf der Commercial Vehicle Show 2026 in Birmingham. Informationen zur Markteinführung iliegen noch nicht vor.

Gegenüber dem Ende 2025 eingeführten PV5 Cargo L2H1 („International Van of the Year 2026“) bietet die neue Hochdachversion mehr Laderaumvolumen. Der im S-Van-Segment angesiedelte Elektrotransporter verfügt über einen 2.255 Millimeter langen, 1.815 Millimeter hohen und 1.565 Millimeter breiten Laderaum mit mehr als fünf Kubikmetern Fassungsvermögen (nach VDA), eine Kapazität, die üblicherweise eher im M-Van-Segment zu finden ist.



Die L2H2-Variante mit Hochdach bietet darüber hinaus funktionale Verbesserungen. Dazu gehören je nach Sonderausstattung bzw. Zubehör zum Beispiel eine Durchgangsmöglichkeit vom Fahrerbereich zum Laderaum sowie ein Airline-Schienensystem, das eine sichere, anpassbare Fixierung der Ladung ermöglicht.



Der PV5 Cargo L1H1 ist für urbane Logistik und Serviceflotten optimiert. Er verfügt über einen kompakteren Laderaum mit einem Volumen von gut vier Kubikmetern (nach VDA) und gestattet mit diesen Abmessungen effizientes Beladen und gute Manövrierbarkeit auf engem Raum.



Auch die neuen Varianten rollen auf der Kia-Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service). Für beide Varianten stehen drei Batterien mit Kapazitäten von 43,3 kWh, 51,5 kWh oder 71,2 kWh zur Wahl. Außerdem unterstützen beide das Laden von Wechselstrom (AC) mit 22 kW, da die AC-Ladeinfrastruktur in Europa am weitesten ausgebaut ist. Die maximale Reichweite beträgt bei der Hochdachvariante bis zu 372 Kilometer und beim Standardmodell bis zu 392 Kilometer (jeweils nach WLTP).



Die PV5-Modellpalette umfasst auch den PV5 Passenger als Fünfsitzer (weitere Konfigurationen mit mehr Sitzplätzen folgen), den PV5 Chassis Cab, ein Fahrgestell mit Fahrerhaus, und Umbauversionen wie den PV5 Crew Van. Aufbauend auf dieser Grundlage will Kia seine PBV-Strategie mit der Einführung des PV7 im Jahr 2027 und des PV9 im Jahr 2029 ausweiten und damit seine PBV-Modellpalette vervollständigen. Mit mehr als 40 Karosserievarianten will das Unternehmen hochgradig anpassbare Mobilitätslösungen anbieten, die auf die vielfältigen Anforderungen von Kunden und Unternehmen zugeschnitten sind. (aum)

