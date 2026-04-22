Opel enthüllt seinen GEN4-Boliden für die Formel E

Mit dem GSE 27FE gibt Opel einen ersten Ausblick auf den künftigen Formel-E-Rennwagen der GEN4-Generation. Der Prototyp verfügt über eine Leistung von über 800 PS, Allradantrieb und eine Rekuperationsleistung von bis zu 700 kW und wird in der nächsten Saison zum ersten Mal an der elektrischen Weltmeisterschaft teilnehmen.

Auf der Rennstrecke in Le Castellet hat Opel den GEN4-Prototyp für die Formel-E-Weltmeisterschaft vorgestellt und damit den nächsten Schritt seines E-Programms eingeläutet. Der Opel GSE 27FE gibt einen konkreten Ausblick auf den Rennwagen der kommenden Formel-E-Generation und soll die technologische Basis für die elektrische Performance der Marke bilden.



Der Prototyp verfügt über permanenten Allradantrieb, mehr als 800 PS und eine Rekuperationsleistung von bis zu 700 kW. Der GSE 27FE ist nicht nur ein Rennwagen für die Zukunft der Formel E, sondern auch ein Technologiebeschleuniger für die eigenen GSE-Serienmodelle. Optisch setzt Opel auf eine markante „Lightspeed“-Gestaltung mit auffälligen gelben Akzenten. Das Design des GSE 27FE macht bereits im Stand Geschwindigkeit und Dynamik sichtbar und betont die Motorsport-DNA von Opel. Durch unterschiedliche Aerodynamik-Konfigurationen werden die Rennen darüber hinaus noch spannender.



„Was wir heute enthüllen, ist weit mehr als ein Prototyp“, sagt Jörg Schrott, Teamchef des Opel GSE Formula E Teams. „Der Opel GSE 27FE ist ein strategischer Technologiebeschleuniger für unsere Arbeit in der Serie und speziell für unsere GSE-Performance-Modelle.“ Bei der Weltpremiere saß Sophia Flörsch am Steuer des Prototyps und übernahm den ersten Einsatz auf der Rennstrecke. Die 25-jährige Test- und Entwicklungsfahrerin des neuen deutschen Werksteams ist eng in die weitere Entwicklung eingebunden.



Opel startet Anfang Mai mit den ersten Testfahrten auf der Rennstrecke und plant bis zum Saisonstart 2026/27 rund 15 Testtage ein. Der offizielle Rennkalender wird im Sommer von der FIA veröffentlicht. Welche Piloten das Werksteam in der ersten Gen4-Saison einsetzen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Fest steht aber schon jetzt: Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h und mehr als 800 PS sind die neuen Gen4-Rennwagen die bislang schnellsten Boliden in der Geschichte der Formel-E-Weltmeisterschaft.



Parallel zum neuen Formel-E-Renner stellte Opel in Le Castellet weitere GSE-Modelle auf die Strecke, darunter auch den Prototyp des neuen Opel Corsa GSE. Damit will die Marke zeigen, wie eng Motorsport, Serienmodelle und elektrische Performance zusammengehören. Für Opel ist die Formel E nicht nur ein Rennprojekt, sondern auch die ideale Plattform, um die elektrische GSE-Familie weiter auszubauen. (aum)

