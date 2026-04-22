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Next Generation Mobility

Für bessere Schultern und Gelenke

aum – 22. April 2026

Die Motion Technology Company Schaeffler vereinbarte jetzt auf der Hannover-Messe Industrie (noch bis Freitag, 24. April 2026) eine strategische Technologiepartnerschaft im Bereich humanoide Robotik mit dem Schweizer Unternehmen Hexagon Robotics. Im Fokus der Partnerschaft mit Hexagon Robotics steht die Entwicklung und Lieferung von rotativen Aktoren, die in zentralen Gelenken von Humanoiden, etwa in Schultern und Ellbogen, zum Einsatz kommen.

Die Aktoren-Plattform von Schaeffler umfasst Elektromotoren mit integrierter Leistungselektronik sowie Encoder und wird je nach Anforderung mit zweistufigen Planeten- oder Wellgetrieben ausgelegt. So entsteht eine flexible und leistungsstarke Basis für die humanoide Robotik. Wellgetriebeaktoren überzeugen insbesondere durch hohe Präzision, Spielfreiheit und ein sehr gutes Gewichts-Drehmoment-Verhältnis. Planetenradaktoren zeichnen sich hingegen durch hohe thermische Stabilität und hohe Drehmomenttransparenz aus. (aum)

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Arnaud Robert, Präsident von Hexagon Robotics, und Dr. Jochen Schröder, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG (von links).

Arnaud Robert, Präsident von Hexagon Robotics, und Dr. Jochen Schröder, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG (von links).

Photo: Scheffler via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. April 2026

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