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Mahle liegt bei den Klimazielen auf Kurs

aum – 22. April 2026

Der Automobilzulieferer Mahle liegt bei der Erreichung seiner Klimaziele mit weiteren Reduktionsfortschritten über Plan. Das Unternehmen hat seinen CO2-Ausstoß aus Strom und Brennstoffen bislang um fast die Hälfte gemindert. Das zeigt der Nachhaltigkeitsbericht 2025, der jetzt als Teil des Mahle-Geschäftsberichts veröffentlicht wird. Der Zulieferer sieht das Ziel für 2030 damit in greifbarer Nähe. Im Berichtsjahr hat der Konzern die nachhaltige Produktentwicklung mit erhöhtem Einsatz kreislauf- und bio-basierter Materialien vorangetrieben.

Die CO2-Emissionen aus Produktion und Energiebezug sind mit einem Erfüllungsgrad von über 47 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2019 nur noch knapp zwei Prozentpunkte entfernt vom bis 2030 gesetzten Ziel, Die Emissionen aus der Lieferkette und Produktnutzung verringerten sich 2025 um 23 Prozent gegenüber diesem Basisjahr. Außerdem sank die Unfallrate im vergangenen Jahr um 19 Prozent auf 1,7 Arbeitsunfälle mit Ausfalltagen pro 1 Million geleisteter Arbeitsstunden. (aum)

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Autonews vom 22. April 2026

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