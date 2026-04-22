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Peugeot-Chef: Heutiger 208 läuft als Verbrenner weiter

aum – 22. April 2026

Den Peugeot 208, der 2027 als vollelektrischer Pkw mit einem rechteckigen Lenkrad als Teil des Steer-by-Wire-Systems auf den Markt kommt, wird es auch mit einem traditionellen runden Lenkrad geben. Die bisherige Version des 208 mit Verbrennungsmotor bleibt zusätzlich zum E-Modell auf dem Markt. Das kündigte Peugeot-Chef Alain Favey jetzt im Gespräch mit „Auto Motor und Sport an. „Das machen wir für diejenigen unter unseren Kunden, die bewusst keine neue Technologie suchen, sondern ein einfaches, bewährtes und preiswertes Auto wollen“, erklärte Favey. (aum)

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Peugeot E-208.

Peugeot E-208.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. April 2026

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