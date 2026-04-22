Der VW ID. Buzz erhält im Sommer ein Technik-Update

VW spendiert dem ID. Buzz ein umfangreiches Software- und Technik-Update. Zu den Neuerungen zählen unter anderem eine 340-PS-Allradversion mit einer Anhängelast von bis zu 1800 Kilogramm, der „Connected Travel Assist“ mit Ampelerkennung, Vehicle-to-Load und One-Pedal-Driving.

Zum Sommer frischt Volkswagen den ID. Buzz deutlich auf. Der elektrische Bulli erhält nicht nur neue digitale Funktionen, sondern auch eine zusätzliche Allradvariante mit 250 kW (340 PS). Damit erweitert sich vor allem der Einsatzbereich beim Ziehen schwererer Anhänger. Im Zentrum steht dabei der neue ID. Buzz Pro 4MOTION. In der Version mit Normalradstand steigt die gebremste Anhängelast bei acht Prozent Steigung auf bis zu 1800 Kilogramm, beim langen Radstand auf 1600 Kilogramm. Gegenüber der Heckantriebsvariante legt der Wert damit um 600 Kilogramm zu.



Auch beim Thema Assistenz und Bedienung rüstet Volkswagen nach. Der weiterentwickelte „Connected Travel Assist“ nutzt Online-Daten und reagiert erstmals auf Ampeln. So bremst der ID. Buzz an einer roten Ampel automatisch bis zum Stillstand. Ergänzt wird diese Funktion durch One-Pedal-Driving, bei dem die Verzögerung bis zum Stillstand allein über das Fahrpedal erfolgt. Mit Vehicle-to-Load zieht zudem eine praktische Alltagsfunktion ein. Über einen Adapter am Mode-3-Anschluss können externe Geräte mit bis zu 2,0 kW direkt aus der Hochvoltbatterie versorgt werden, beispielsweise E-Bikes oder ein Elektrogrill. Der ID. Buzz Pro 4MOTION mit Normalradstand wird über eine 79-kWh-Batterie mit Energie versorgt, während die Version mit langem Radstand die größere 86-kWh-Batterie nutzt.



VW hat ebenfalls die Bedienung des ID. Buzz überarbeitet und dem elektrischen Bulli ein neu gestaltetes Multifunktionslenkrad mit mechanischen Drucktasten spendiert. Die überarbeitete Bedienlogik soll den Zugriff auf wichtige Fahrzeug-, Cockpit- und Infotainment-Funktionen vereinfachen und intuitiver gestalten. Ergänzt wird das Update durch das neue Infotainmentsystem „Innovision“ mit App-Store. Über diesen lassen sich digitale Services und Funktionen flexibel nachrüsten oder erweitern. Mit diesen neuen Features will VW den ID. Buzz den Alltag mit dem E-Bulli spürbar komfortabler machen. (aum)

