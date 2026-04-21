Cupra präsentiert den “Soundtrack of Raval”

Im Nachgang zur Weltpremiere ihres Elektro-Kleinwagens Raval in sechs europäischen Städten hat Cupra den „Soundtrack of Raval“ veröffentlicht. Der Musikfilm beinhaltet sechs unveröffentlichte Titel der internationalen Künstlerinnen und Künstler Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Disiz, Kim Petras, Mahmood sowie Chase & Status und Lancey Foux, die am 9. April zeitgleich in Barcelona, Madrid, Paris, Berlin, Mailand und Manchester aufgetreten sind.

Der 20-minütige Musikfilm fängt den Spirit der Weltpremiere ein, enthält Interviews sowie alle Live-Auftritte und integriert exklusiv die bisher unveröffentlichten Songs, die nur in diesem Film zu hören sein werden. „The Soundtrack of Raval“ ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von CUPRA verfügbar: https://youtu.be/BRZpPqL-Rq0?si=88V8IcYoLDSmaNBy. (aum)

