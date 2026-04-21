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Next Generation Mobility

Peugeot ernennt Sabine Eberhart zur neuen Vertriebschefin

aum – 21. April 2026

Peugeot hat Sabine Eberhart zur neuen Vertriebschefin ernannt. Sie folgt am 1. Mai auf Stefan Moldaner, der zum Stichtag das Gebrauchtwagengeschäft von Stellantis in Deutschland übernimmt.

Die 45-jährige Diplom-Betriebswirtin bringt mehr als zwei Jahrzehnte Expertise in den Bereichen Automotive, Marketing, Vertrieb, Pricing, Netzwerkentwicklung und Retail-Management mit. Sie gilt als strategisch denkende und lösungsorientierte Führungspersönlichkeit, die leistungsstarke Teams aufbaut sowie weiterentwickelt. In ihrer Karriere verantwortete Eberhardt unter anderem Marketing und Vertrieb für Fiat/Abarth, leitete den Independent Aftermarket sowie Eurorepar Car Service, steuerte Pricing- und Produktmanagementbereiche und führte Retail- und Netzwerkentwicklungsprojekte in mehreren europäischen Märkten.

Der studierte Diplom-Ingenieur Stefan Moldaner (57) ist ein erfahrener Vertriebsprofi. Bei Opel sowie der früheren Groupe PSA und der ehemaligen FCA Group bekleidete er verschiedenste Vertriebsfunktionen für Privat- und Gewerbekunden im In- und Ausland. Unter anderem verantwortete er den Vertrieb von Opel-Pkw und -Nutzfahrzeugen in der deutschen Stellantis-Vertriebsgesellschaft. Moldaner folgt in seiner neuen Funktion auf Roberto Debortoli, der das Unternehmen verlassen hat. (aum)

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Sabine Eberhart, Peugeot-Vertriebschefin.

Sabine Eberhart, Peugeot-Vertriebschefin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Stefan Moldaner, Gebrauchtwagen-Chef von Stellantis.

Stefan Moldaner, Gebrauchtwagen-Chef von Stellantis.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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