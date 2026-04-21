Peugeot ernennt Sabine Eberhart zur neuen Vertriebschefin

Peugeot hat Sabine Eberhart zur neuen Vertriebschefin ernannt. Sie folgt am 1. Mai auf Stefan Moldaner, der zum Stichtag das Gebrauchtwagengeschäft von Stellantis in Deutschland übernimmt.

Die 45-jährige Diplom-Betriebswirtin bringt mehr als zwei Jahrzehnte Expertise in den Bereichen Automotive, Marketing, Vertrieb, Pricing, Netzwerkentwicklung und Retail-Management mit. Sie gilt als strategisch denkende und lösungsorientierte Führungspersönlichkeit, die leistungsstarke Teams aufbaut sowie weiterentwickelt. In ihrer Karriere verantwortete Eberhardt unter anderem Marketing und Vertrieb für Fiat/Abarth, leitete den Independent Aftermarket sowie Eurorepar Car Service, steuerte Pricing- und Produktmanagementbereiche und führte Retail- und Netzwerkentwicklungsprojekte in mehreren europäischen Märkten.



Der studierte Diplom-Ingenieur Stefan Moldaner (57) ist ein erfahrener Vertriebsprofi. Bei Opel sowie der früheren Groupe PSA und der ehemaligen FCA Group bekleidete er verschiedenste Vertriebsfunktionen für Privat- und Gewerbekunden im In- und Ausland. Unter anderem verantwortete er den Vertrieb von Opel-Pkw und -Nutzfahrzeugen in der deutschen Stellantis-Vertriebsgesellschaft. Moldaner folgt in seiner neuen Funktion auf Roberto Debortoli, der das Unternehmen verlassen hat. (aum)

