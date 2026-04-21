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Next Generation Mobility

Opel Corsa GSE im sportlichen Erlkönig-Dress

aum – 21. April 2026

Noch ist der neue Opel Corsa GSE nicht zu sehen, doch mit den ersten Erlkönig-Bilder liefern die Rüsselsheimer schon mal einen Vorgeschmack. Die Hochleistungsversion des meistverkauften deutschen Kleinwagens soll noch in diesem Jahr bestellbar sein. Bis zur offiziellen Enthüllung setzt Opel auf ein raffiniertes Tarnkonzept, das mehr sein soll als bloße Verschleierung.

Denn die auffällige Folierung in schwarz, weiß und gelb zitieren bewusst die sportlichen Corsa A-Modelle der 1980er Jahre. Streifen- und Karo-Elemente greifen historische Sitzmuster des Corsa GSi, SR und GT auf und interpretieren sie neu. Damit wird die Tarnung selbst zum Designelement und zum Statement. „Wir wollten nicht nur verbergen, sondern zugleich Begehrlichkeit wecken“, erklärt Opels Prototypenschutzexperte Andreas Kubis. Die Gestaltung transportiere bewusst den Geist der GSE-Submarke, die für Performance, Emotion und elektrifizierten Fahrspaß steht. Schon im getarnten Zustand vermittele der Corsa GSE mit seinem mattschwarzen Grundton und den dynamischen Linien seinen sportlichen Anspruch.

Gleichzeitig bleiben zentrale Designmerkmale weiterhin verborgen. Details zu Aerodynamik, Lichtsignatur und Innenraum hält der Hersteller noch unter Verschluss. Seine Publikumspremiere feiert der kompakte Sportler im Oktober auf dem Pariser Automobilsalon. (aum)

Weiterführende Links: Opel-Presseseite

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Erlkönig Opel Corsa GSE in Tarnlackierung.

Erlkönig Opel Corsa GSE in Tarnlackierung.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Erlkönig Opel Corsa GSE in Tarnlackierung.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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