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Next Generation Mobility

Renault Twingo E-Tech ab 139 Euro pro Monat

aum – 21. April 2026

Am kommenden Wochenende (24./25. April) feiert der neue Renault Twingo E-Tech elektrisch offiziell seine Marktpremiere. Im Rahmen eines bundesweiten Tags der offenen Tür präsentieren Händler die elektrische Neuauflage der Kleinwagen-Ikone erstmals einem breiten Publikum. Begleitet wird die Markteinführung von lokalen Veranstaltungen und Verkaufsaktionen.

Zum Start setzt Renault auf niedrige Einstiegshürden: Die Finanzierung beginnt bei 139 Euro monatlich bei einem effektiven Jahreszins von 0,99 Prozent. Zusätzlich lockt ein zeitlich begrenztes Angebot: Wer bis zum 10. Mai bestellt, erhält den sogenannten „Charge Pass“ mit bis zu sechs Monaten kostenfreiem Laden. Je nach Nutzung können so Stromkosten von bis zu 600 Euro eingespart werden. Das Angebot gilt markenweit und ist nicht auf den Twingo beschränkt.

Der Einstiegspreis für das neue Modell beträgt 19.990 Euro. Angetrieben wird der Twingo E-Tech von einem 60 kW (82 PS) starken Elektromotor, kombiniert mit einer 27,5-kWh-Batterie. Die Reichweite gibt Renault mit bis zu 262 Kilometern nach WLTP an. Zwei Ausstattungslinien stehen zur Verfügung.

Bereits die Basisversion „Evolution“ umfasst unter anderem ein 7-Zoll-Digital-Kombiinstrument, ein 10-Zoll-Infotainmentsystem mit Smartphone-Integration, manuelle Klimaanlage, Parksensoren hinten sowie verschiebbare Rücksitze. In der höheren Ausstattung „Techno“ für 21.590 Euro sind zusätzliche Funktionen enthalten, darunter das OpenR link System mit Navigation über Google Maps, eine One-Pedal-Funktion sowie eine umklappbare Beifahrersitzlehne. (aum)

Weiterführende Links: Renault-Presse

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Renault Twingo E-Tech.

Renault Twingo E-Tech.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Renault Twingo E-Tech elektrisch.

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Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

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Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

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Renault Twingo E-Tech elektrisch.

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Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

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