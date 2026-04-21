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Stellantis inszeniert Kreislaufwirtschaft als Kunstwerk

aum – 21. April 2026

Auf der Mailänder Designwoche 2026 setzt Stellantis ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Mit der Installation „The Art of Reuse“ präsentiert der Unternehmensbereich „SUSTAINera“ seine Fortschritte in der Kreislaufwirtschaft und zugleich neue Perspektiven für die Wiederverwendung im Automobilsektor.

Im Zentrum des Auftritts steht eine Kunstinstallation des italienischen Kollektivs Truly Design. Dabei transformierten Künstler gebrauchte Fahrzeugteile, darunter Kühlergrills, Türen und Seitenwände, in ein visuelles Werk. Die Komponenten stammen aus dem Circular Economy Hub in Mirafiori bei Turin, wo Altfahrzeuge demontiert und Materialien für neue Nutzungszyklen vorbereitet werden. In der Installation fungieren sie als Leinwand und Skulptur zugleich und verleihen dem Konzept der Wiederverwendung eine neue ästhetische Dimension.

Reuse ist ein zentraler Bestandteil der 4R-Strategie von „SUSTAINera“, die neben Wiederverwendung auch Remanufacturing, Repair und Recycling umfasst. Ziel ist es, Materialflüsse neu zu gestalten und Ressourcen effizienter einzusetzen. Parallel dazu baut Stellantis sein globales Wiederverwendungs-Ökosystem aus, um das Wachstum nachhaltiger und erschwinglicher Aftermarket-Lösungen voranzutreiben. (aum)

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Installation „The Art of Reuse“, präsentiert vom Stellantis-Unternehmensbereich „SUSTAINera“ auf der Mailänder Designwoche 2026.

Installation „The Art of Reuse“, präsentiert vom Stellantis-Unternehmensbereich „SUSTAINera“ auf der Mailänder Designwoche 2026.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Installation „The Art of Reuse“, präsentiert vom Stellantis-Unternehmensbereich „SUSTAINera“ auf der Mailänder Designwoche 2026.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Installation „The Art of Reuse“, präsentiert vom Stellantis-Unternehmensbereich „SUSTAINera“ auf der Mailänder Designwoche 2026.

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