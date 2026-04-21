Hyundai Ioniq 3 enthüllt

Hyundai hat den Ioniq 3 enthüllt. Der in Deutschland entwickelte vollelektrische Hatchback, der auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten ist, kombiniert ein neues Design mit moderner Technologie, effizientem Antrieb und einem für diese Fahrzeugklasse ungewöhnlich großzügigen Raumangebot.

Ins Auge fällt die neu entwickelte „Aero Hatch“-Karosserieform, die dem Genesis-Bruder GV60 ähnelt. Die flach gestaltete Front geht in eine langgezogene Dachlinie über, die erst im hinteren Bereich abfällt und in einen Heckspoiler mündet. Das Resultat ist nicht nur ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,263, sondern auch eine große Kopffreiheit für Passagiere im Fond. Gestalterisch folgt der Ioniq 3 der bekannten „Art of Steel“-Philosophie mit klaren Linien und reduzierte Flächen. Charakteristische Pixel-Leuchtelemente sowie Designdetails, die den Buchstaben „H“ im Morsecode zitieren, unterstreichen die Markenidentität. Kunden können aus elf Außenfarben sowie verschiedenen Ausstattungs- und Felgenvarianten wählen, darunter auch die sportliche N Line.



Beim Antrieb setzt Hyundai auf die Electric-Global Modular Platform (E-GMP) mit 400-Volt-Architektur. Der Elektromotor leisten bis zu 107,8 kW (147 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 250 Nm bereit. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km/h. Zwei Batterieoptionen sollen laut Hyundai eine WLTP-Reichweite von bis zu 496 Kilometern. Ermöglichen. Die Schnellladefunktion erlaubt es, den Akku unter optimalen Bedingungen in rund 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent zu laden. Ergänzt wird dies durch AC-Laden mit bis zu 22 kW. Funktionen wie Plug & Charge oder Vehicle-to-Load erweitern die Alltagstauglichkeit.



Im Innenraum setzt Hyundai auf das Konzept „Furnished Space“, das eine wohnliche Atmosphäre schaffen soll. Ein flacher Boden und ein langer Radstand sorgen für Bewegungsfreiheit, während 441 Liter Kofferraumvolumen inklusive zusätzlicher „Megabox“ die Alltagstauglichkeit erhöht. Hochwertige Materialien, teils recycelt oder biobasiert, sowie optionale Komfortfeatures wie Relaxation-Seats oder ein Bose-Soundsystem runden das Angebot ab. Erstmals kommt zudem das Infotainment-System „Pleos Connect“ auf Basis von Android Automotive OS zum Einsatz. Es soll intuitive Bedienung, nahtlose Konnektivität und Funktionen wie Digital Key, EV-Routenplanung und Vehicle-to-Load bieten.



Entwickelt wurde der Ioniq 3 im europäischen Forschungszentrum in Rüsselsheim, produziert wird er in der Türkei. (aum)

